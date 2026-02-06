Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că îl susține pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și l-a numit un lider puternic și influent, cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie. Trump a publicat mesajul pe platforma sa, Truth Social, în timp ce Orban se afla pe locul al doilea în sondaje și era presat de opoziția de centru-dreapta.

Trump a spus că Orban lucrează din greu pentru țara sa și pentru oameni, așa cum face și el pentru Statele Unite. A evidențiat că premierul maghiar protejează Ungaria, dezvoltă economia, creează locuri de muncă, promovează comerțul, oprește imigrația ilegală și menține ordinea. Mesajul său a fost însoțit de o fotografie cu cei doi zâmbind la Casa Albă.

Liderul american a mai spus că relațiile dintre Ungaria și SUA au fost foarte bune în timpul administrației lui, în mare parte datorită lui Orban, și că abia așteaptă să colaboreze în continuare pentru succesul ambelor țări. În final, Trump a arătat clar că îl susține pentru realegere, amintind că l-a sprijinit și în 2022, și l-a numit prieten, luptător și câștigător, afirmând că Orban nu va dezamăgi niciodată poporul Ungariei.

„Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru țara și poporul său — pe care le iubește — la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA! Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez strâns cu el, astfel încât ambele noastre țări să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător și un ÎNVINGĂTOR și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei — EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!”, a scris Trump.

Mesajul său apare într-un moment dificil pentru partidul politic Fidesz, care este în urma partidului de centru-dreapta Tisza în sondajele de opinie. Totodată, partidul de extremă dreapta Mi Hazánk ar putea să intre în Parlament.

Un sondaj de opinie realizat de „Institutul 21” între 28 ianuarie și 2 februarie ne arată că Tisza are 35% din voturi, în creștere față de 34% în decembrie, iar Fidesz are 28%, în creștere de la 26%. Printre alegătorii hotărâți, 53% susțin Tisza, iar 37% Fidesz. Mi Hazánk este singurul alt partid care ar depăși pragul de 5% pentru Parlament.

Un alt sondaj de opinie, făcut de „Institutul Publicus”, ne arată că 48% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza, 40% Fidesz, iar Mi Hazánk trece de 5%. 27% dintre alegători erau indeciși, față de 31% în luna decembrie.

Partidul Tisza, condus de fostul politician Peter Magyar, promite că va lupta împotriva corupției, va folosi miliarde de euro din fondurile europene pentru economie și va menține Ungaria ferm în UE și NATO.