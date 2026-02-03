Românii care ajung cu mașina în Ungaria trebuie să țină cont de noile tarife aplicate vinietelor de drum. Scumpirile sunt în vigoare de la 1 februarie 2026 și afectează toate categoriile de vehicule.

Este recomandată achiziționarea vinietei înainte de intrarea pe drumurile taxate. Utilizarea neautorizată a rețelei rutiere duce la aplicarea unei suprataxe care revine proprietarului sau operatorului vehiculului, în funcție de categorie, potrivit publicației Baon citată de stirileprotv.ro.

Pentru categoria D1, care include autoturismele, tarifele stabilite pentru anul 2026 sunt mai mari față de anul anterior. Vinieta de o zi, valabilă pe întreg teritoriul Ungariei, costă 5.550 de forinți.

Vinieta de 10 zile, una dintre cele mai utilizate de șoferii români, are un preț de 6.900 de forinți. Pentru cei care circulă mai des, autocolantul lunar ajunge la 11.170 de forinți.

Vinieta națională anuală a fost stabilită la 61.760 de forinți. Există și opțiunea vinietei anuale județene, cu un cost de 7.190 de forinți pentru fiecare județ, respectiv varianta regională M1, care costă 15.000 de forinți.

Deși vinietele s-au scumpit, amenzile aplicate șoferilor care circulă fără taxă de drum nu au fost majorate. Suprataxa de bază este de 26.640 de forinți, echivalentul a aproximativ 357 de lei, dacă plata se face în termen de 60 de zile.

Pentru cei care depășesc termenul limită, amenda crește semnificativ și ajunge la 91.780 de forinți, aproximativ 1.230 de lei. Autoritățile recomandă verificarea valabilității vinietei imediat după achiziție, pentru a evita astfel de situații.

Separat de modificările legate de viniete, Ungaria a schimbat Codul Rutier începând cu luna ianuarie 2026. Toleranța zero pentru șoferii aflați sub influența alcoolului rămâne în vigoare, însă a fost introdusă o excepție pentru bicicliști.

Consumul de alcool în cazul utilizării bicicletei a fost cuantificat. Noile reguli stabilesc limite clare, fără a elimina complet posibilitatea consumului.

Conform noilor reglementări, un biciclist nu are voie să circule pe un carosabil destinat traficului auto dacă are o alcoolemie de 0,8 grame pe litru în sânge sau 0,4 miligrame pe litru în aerul expirat.

Interpretarea literală a regulii arată că, în cazul deplasării pe piste de biciclete sau pe trasee care nu sunt destinate traficului motorizat, aceste limite nu se aplică în același mod. Totuși, autoritățile ungare subliniază că siguranța rutieră rămâne prioritară indiferent de tipul de vehicul utilizat.