Încetarea serviciilor prestate de REBU a avut loc ca urmare a unei notificări cu caracter obligatoriu transmisă de Primăria Sectorului 6, prin care companiei i s-a solicitat rezilierea tuturor contractelor de salubrizare încheiate cu utilizatorii din sector. Decizia nu a fost una voluntară, ci a rezultat dintr-o obligație administrativă impusă operatorului.

Primăria Sectorului 6 a anunțat că toate asociațiile de proprietari, agenții economici și persoanele care locuiesc la case aveau obligația ca până la data de 2 februarie să își înceteze eventualele contracte încheiate cu alți operatori de salubritate și să încheie contracte exclusiv cu Urban SA. Tot până la această dată, utilizatorii trebuiau să transmită către Registratura Primăriei Sectorului 6 sau prin e-mail, la adresa prim6@primarie6.ro, o copie a contractului semnat cu Urban SA.

Această măsură este impusă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin legislația specifică în domeniu. Conform reglementărilor în vigoare, operatorii economici care desfășoară activități de salubrizare fără contract de delegare sau fără autorizații de funcționare riscă sancțiuni contravenționale. Legea 101/2006, republicată, prevede amenzi cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei pentru astfel de situații.

„Schimbări privind contractele de ridicare a gunoiului menajer, în Sectorul 6! Nu uitați! De la 1 februarie, Urban S.A. rămâne singura companie abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale pe raza Sectorului 6. Asociațiile de proprietari, agenții economici și cei care locuiesc la curte trebuie să-și fi încetat, până pe 2 februarie, eventualele contracte pe care le-au avut cu alți operatori. Și tot până pe 2 februarie, e necesar să trimită la Registratura Primăriei Sectorului 6 (sau pe mail, la prim6@primarie6.ro) copia contractului încheiat cu Urban. Măsura este impusă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin legislația de specialitate. Conform legii 101/2006, republicată, operatorii economici care prestează activități de salubrizare fără contract de delegare, fără autorizații de funcționare, riscă amenzi cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei”, au informat autoritățile din Sectorul 6.

Reprezentanții REBU au informat oficial clienții din Sectorul 6 cu privire la încetarea contractelor începând cu 1 februarie 2026. Toate contractele de prestări servicii încheiate între REBU și utilizatorii din sector au fost valabile până la data de 31 ianuarie 2026 inclusiv, producându-și efectele până la acest termen. Începând cu 1 februarie 2026, aceste contracte au încetat de drept.

Compania a precizat că decizia de încetare a prestării serviciilor nu îi aparține și că oprirea colectării deșeurilor pentru agenții economici și asociațiile de proprietari din Sectorul 6 reprezintă o obligație impusă prin act administrativ, pe care a fost nevoită să o respecte.