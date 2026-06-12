Romprest anunță o victorie în instanță și susține că serviciul de salubrizare din Sectorul 1 trebuie să continue până în 2033

Compania Romprest Service SA anunță că Tribunalul București a admis acțiunea formulată împotriva autorităților din Sectorul 1 și a anulat notificarea prin care fusese comunicată încetarea contractului de delegare. Reprezentanții companiei susțin că hotărârea este executorie și confirmă continuarea serviciului de salubrizare în Sectorul 1.

Romprest Service SA a transmis, joi, un comunicat de interes public în care informează că Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal a admis acțiunea companiei în dosarul nr. 12037/3/2026 și a dispus anularea Notificării nr. SDD 183/26.02.2026, prin care autoritatea locală comunicase încetarea contractului de delegare începând cu 30 iunie 2026.

Potrivit companiei, instanța a respins toate excepțiile invocate de autoritate, iar hotărârea pronunțată la 12 iunie 2026 este executorie. Reprezentanții Romprest susțin că actul administrativ prin care fusese notificată încetarea contractului a fost desființat de instanță.

„Prin urmare, în momentul de față, există o hotărâre judecătorească prin care Notificarea nr. SDD 183/26.02.2026 a fost anulată, hotărâre care se bucură de autoritate de lucru judecat provizorie și pe care părțile și orice instituții, autorități sau persoane interesate trebuie să o respecte în aprecierea situației juridice.”

Compania afirmă că hotărârea confirmă poziția sa potrivit căreia actul prin care a fost comunicată încetarea contractului nu produce efecte și că serviciul de salubrizare trebuie să continue în beneficiul locuitorilor Sectorului 1.

Romprest susține că durata contractului de delegare se întinde până la 30 iunie 2033, aspect care face obiectul unor litigii aflate în prezent pe rolul instanțelor. În opinia companiei, contractul este în continuare valabil și trebuie respectat până la soluționarea definitivă a disputelor juridice.

„Prin urmare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate derulat de către Romprest în beneficiul Sectorului 1 trebuie respectat și serviciul va fi prestat în continuare, cu respectarea prevederilor sale și a dispozițiilor hotărârii instanței de judecată.”

În comunicat, Romprest face apel la operatorii de salubrizare care au fost contactați pentru participarea la proceduri de atribuire a serviciului de salubrizare din Sectorul 1 să manifeste prudență, argumentând că există deja o hotărâre judecătorească și litigii aflate pe rol.

Compania consideră că atribuirea unui contract paralel pentru același serviciu, în condițiile existenței unei hotărâri care a anulat actul de încetare a contractului, ar putea genera consecințe juridice pentru cei implicați.

„În condițiile în care există o hotărâre judecătorească, cu autoritate de lucru judecat provizorie, prin care a fost anulat actul de încetare a Contractului de Delegare încheiat între Romprest și CLS1, atribuirea unui contract paralel pentru același serviciu, cunoscând existența acestei hotărâri și a litigiilor pendinte, este de natură a antrena răspunderea celor implicați.”

Romprest apreciază că decizia instanței depășește cadrul litigiului punctual și confirmă principiul potrivit căruia raporturile contractuale dintre operatorii de servicii publice și autoritățile locale nu pot fi modificate sau încetate unilateral în afara cadrului legal și contractual.

„Forța obligatorie a contractelor și stabilitatea raporturilor juridice reprezintă garanții fundamentale, deopotrivă pentru operatorii care își asumă investiții și obligații pe termen lung, și pentru cetățenii beneficiari ai serviciilor.”

La finalul comunicatului, compania a mulțumit angajaților și colaboratorilor implicați în asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Sectorul 1.