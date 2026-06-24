Schimbare majoră de la 1 iulie în Sectorul 1. Ce trebuie să facă proprietarii și firmele înainte de preluarea serviciilor de către noul operator de salubrizare

Cu doar câteva zile înainte de schimbarea operatorului de salubrizare, Primăria Sectorului 1 a deschis un ghișeu dedicat cetățenilor și firmelor care au nevoie de informații despre noile reguli de colectare a deșeurilor. Autoritățile dau asigurări că programul de ridicare a gunoiului nu se modifică, însă companiile și instituțiile trebuie să încheie contracte cu noul operator, Blue Planet.

De la 1 iulie 2026, serviciile de salubrizare din Sectorul 1 vor fi preluate de operatorul Blue Planet, marcând una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în gestionarea deșeurilor din această zonă a Capitalei.

Pentru a facilita tranziția și pentru a răspunde întrebărilor venite din partea populației și a mediului de afaceri, Primăria Sectorului 1 a anunțat deschiderea Ghișeului 6, în cadrul Biroului Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24.

Autoritățile precizează că noul punct de informare a fost creat pentru a oferi sprijin direct celor care au nelămuriri legate de colectarea deșeurilor, programul de ridicare a gunoiului sau procedurile necesare încheierii contractelor cu noul operator.

Primăria transmite că schimbarea operatorului nu va afecta programul de colectare a deșeurilor.

Astfel, începând cu 1 iulie, locuitorii Sectorului 1 vor beneficia în continuare de același calendar de ridicare a deșeurilor menajere.

La Ghișeul 6, persoanele fizice pot primi informații privind:

programul de colectare a deșeurilor;

utilizarea pubelelor existente;

posibilitatea suplimentării gratuite a recipientelor de colectare;

procedurile pentru depunerea sesizărilor;

funcționarea noului dispecerat de salubrizare.

Pentru reclamații și sesizări legate de serviciile de salubrizare, cetățenii vor putea utiliza numărul unic 021.9319, pus la dispoziție pentru gestionarea solicitărilor după intrarea în vigoare a noului contract.

Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe operatorii economici din Sectorul 1.

Firmele, magazinele, restaurantele, birourile, spațiile comerciale, instituțiile și alte entități private trebuie să încheie contracte de prestări servicii cu noul operator de salubrizare.

Pentru a evita întârzierile și blocajele administrative, reprezentanții companiilor pot solicita asistență direct la Ghișeul 6, unde vor primi sprijin pentru completarea documentelor și parcurgerea etapelor necesare contractării.

Autoritățile precizează că procedura poate fi realizată și online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Blue Planet sau prin transmiterea documentelor pe e-mail.

În plus, operatorul a pus la dispoziția firmelor și un număr dedicat pentru informații și asistență: 0723.435.200.

Pentru a reduce timpii de așteptare și aglomerația la ghișee, Primăria Sectorului 1 recomandă utilizarea sistemului de programare online.

Persoanele interesate trebuie să acceseze platforma de programări a primăriei și să selecteze categoria dedicată perioadei de tranziție pentru serviciile de salubrizare.

Ulterior, utilizatorii pot alege dacă solicitarea este pentru persoană fizică sau pentru firmă, ziua dorită și intervalul orar disponibil.

Sistemul permite rezervarea rapidă a unei întâlniri cu reprezentanții primăriei, evitând deplasările inutile și timpul petrecut la coadă.

Ghișeul 6 va funcționa într-un program extins în perioada de tranziție.

Cetățenii și reprezentanții firmelor se pot adresa Biroului Cetățeanului în zilele de luni, marți, miercuri și vineri între orele 08:30 și 16:30, iar joia programul este prelungit până la 18:30.

Autoritățile locale estimează că în următoarele zile numărul solicitărilor va crește semnificativ, pe măsură ce se apropie data de 1 iulie, moment în care Blue Planet va deveni oficial noul operator de salubrizare al Sectorului 1.

Schimbarea vine într-un context în care administrația locală încearcă să asigure continuitatea serviciilor de colectare a deșeurilor și să evite problemele care au afectat în trecut gestionarea gunoiului în una dintre cele mai populate zone ale Bucureștiului.