Potrivit unui comunicat al administraţiei din Sectorul 1, situaţia din teren este critică. Pe 20% dintre străzile secundare nu a intrat niciun utilaj de deszăpezire, iar pe restul intervenţiile rămân neconforme, întrucât se acţionează cu doar 14 utilaje, în loc de 39, aşa cum operatorul şi-a asumat prin Programul de deszăpezire.

Totodată, Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti a amendat Romprest cu 60.000 de lei pentru deficienţele constatate în teren. Conform datelor furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie, fenomenele de iarnă se vor menţine până sâmbătă seara.

Începând din această după-amiază, Bucureşti intră sub Cod galben, fiind prognozate rafale de vânt şi ninsori. Sunt aşteptate polei şi gheţuş, iar stratul de zăpadă poate creşte cu încă 15-20 de centimetri. În acest context, administraţia locală subliniază că Sectorul 1 nu este deszăpezit la standardele legale nici după trei zile de la debutul ninsorilor.

„Prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie indică menţinerea fenomenelor de iarnă până sâmbătă seara. Din această după-amiază Bucureştiul se va afla sub Cod galben, cu vânt în rafale şi ninsori. Sunt aşteptate polei şi gheţuş, iar stratul de zăpadă poate creşte cu încă 15-20 cm. Între timp, Sectorul 1 nu este deszăpezit la standardele legale nici după trei zile de la debutul ninsorilor”, arată un comunicat al administraţiei locale transmis către Agerpres.

Pentru categoria Urgenţa 1, operatorul a declarat finalizate străzile principale, însă verificările din teren indică neconformităţi. Există staţii ale Societatea de Transport București înconjurate de zăpadă, treceri de pietoni deszăpezite parţial şi numeroase scurgeri de canalizare înfundate, potrivit reprezentanţilor Primăriei. În ceea ce priveşte Urgenţa 2, pe 20% dintre străzile secundare nu a intervenit niciun utilaj, iar pe restul intervenţiile sunt considerate neconforme.

Administraţia locală precizează că va aplica clauzele de întârziere prevăzute în contractul de salubrizare, care stabilesc penalizări de 0,06% din valoarea contractului. Calculul arată că pentru fiecare zi de întârziere penalizarea se ridică la 1,6 milioane de lei. În faţa incapacităţii operatorului de a asigura deszăpezirea corespunzătoare, Primăria Sectorului 1 anunţă că va utiliza toate pârghiile legale pentru a readuce viaţa comunităţii la un nivel minim de normalitate, în condiţiile actualei ierni.

O reacţie a avut şi primarul George Cristian Tuţă, care a transmis că aplicarea penalităţilor nu este suficientă pentru a rezolva problemele, dar reprezintă singura măsură posibilă din punct de vedere legal. El a explicat că, atât timp cât autoritatea locală se află sub contract exclusiv cu această companie, nu poate apela la o altă firmă pentru deszăpezire sau ridicarea gunoiului, deoarece ar fi ilegal.

Edilul a subliniat că administraţia nu poate decât să monitorizeze continuu activitatea operatorului şi să aplice penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, precizând că pentru cetăţeni acest lucru nu este suficient, însă până la 30 iunie aceasta este singura soluţie legală disponibilă.

„Nu e destul. Să aplicăm penalităţi nu e niciodată destul şi nu ne rezolvă problemele. Dar e tot ce putem face legal. Câtă vreme suntem sub contract exclusiv cu această companie, noi nu putem face deszăpezirea sau ridicarea gunoiului cu altă firmă ca să compensăm ce nu fac ei. E ilegal! Nu putem decât să îi monitorizăm continuu şi să aplicăm penalităţi pentru că nu îşi fac treaba. Pentru oameni nu e destul. Dar până pe 30 iunie, e tot ce putem face, respectând legea”, a scris primarul pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.