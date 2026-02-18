Într-un comunicat oficial, Romprest afirmă că administrația locală ar menține „în mod voit subfinanțarea serviciului public” și ar fi reținut plăți restante aferente serviciilor de salubritate. Potrivit operatorului, obligațiile de plată ar fi „certe, lichide și exigibile”, fiind confirmate prin hotărâri judecătorești definitive.

Compania susține că diminuarea resurselor financiare alocate salubrității ar avea ca efect direct reducerea capacității operaționale și deteriorarea prestațiilor din teren.

Romprest reclamă existența unui număr ridicat de litigii generate de refuzul la plată al unor facturi emise în perioada 2020–2021. Conform comunicatului, aceste situații ar fi condus la peste 100 de dosare soluționate prin titluri executorii definitive împotriva autorității locale.

Operatorul mai acuză aplicarea unor sancțiuni considerate abuzive, calcularea de penalități contractuale pentru obligații „care nu îi pot fi imputate legal” și abrogarea unor hotărâri de consiliu local.

Compania avertizează că inițierea unei hotărâri de consiliu local pentru denunțarea unilaterală a contractului ar putea avea consecințe bugetare importante.

„Daunele interese plătibile Romprest, în situația calificării acțiunii Sector 1 ca denunțare unilaterală de către instanțele de judecată, sunt estimate conform prevederilor contractuale la 1.12 miliarde lei.”

Romprest indică un buget alocat salubrității pentru 2025 inferior celui din 2019, în contextul creșterii accelerate a costurilor operaționale. Compania menționează evoluția salariului minim, de la 2.080 lei în 2019 la 4.050 lei în prezent.

Potrivit operatorului, restanțele totale acumulate din 2020 până în prezent ar depăși 288 milioane lei. Valoarea creanțelor definitive stabilite de instanțe este estimată la peste 86 milioane lei, iar penalitățile contractuale ar depăși 100 milioane lei.

În comunicat se arată că serviciul ar fi fost menținut în funcțiune din resurse proprii, echivalentul a peste 20 de luni raportat la bugetul anual alocat.

Compania afirmă că activitatea a fost susținută în condiții dificile în ultimii ani.

„Serviciul a funcționat în regim de avarie în ultimii 5 ani. Nu există “magie” operațională care să compenseze lipsa finanțării.”

Romprest subliniază că diminuarea prestațiilor reprezintă „singurul mecanism contractual” disponibil în situația neachitării integrale a serviciilor.

Romprest solicită respectarea cadrului legal și contractual, plata imediată a sumelor datorate și finanțarea corespunzătoare a serviciului.

„Respectarea cadrului legal și contractual. Plata imediată a tuturor sumelor datorate (…) pentru a stabiliza serviciul, a proteja cetățenii și a opri escaladarea costurilor.”

Operatorul atrage atenția că efectele subfinanțării pot fi imediate, atât la nivelul calității serviciului, cât și asupra bugetului local.

„În salubritate, consecințele lipsei de finanțare sunt imediate (…) iar fiecare zi de întârziere înseamnă acumulare de accesorii și escaladare financiară.”