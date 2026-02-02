Sarea și celelalte materiale antiderapante pot fi ridicate din cinci puncte dedicate: Strada Prometeu nr. 26, Calea Griviței nr. 210, Strada Mureș nr. 18, Strada Banu Manta nr. 9 (Primăria Sectorului 1) și Piața Amzei nr. 13 (fost sediu DITL).

Sacii pot fi preluați începând de astăzi, de la ora 09:00. Reprezentanții asociațiilor de proprietari pot obține informații suplimentare la numerele de telefon 021.319.10.13, interior 151, pentru Serviciul Relații cu Cetățenii, și 021.9460, pentru operatorul de deszăpezire Romprest.

Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 este disponibil non-stop la numărul de telefon 021.9540 pentru sprijinirea cetățenilor. Toate echipele de deszăpezire sunt active pe teren non-stop, începând de la ora 20:30 a zilei precedente. Operațiunile includ deszăpezirea podurilor, pantelor și arterelor principale, precum și a școlilor, unităților medicale și a străzilor secundare.

„Toate echipele disponibile sunt pe teren, lucrează non-stop de aseară de la 20.30 și fac eforturi pentru a restabili normalitatea în traficul din Sectorul 1. S-au deszăpezit podurile, pantele, arterele principale. La această oră se lucrează pentru îndepărtarea zăpezii din fața scolilor și unităților medicale, precum și de pe străzile secundare. Pe carosabil au fost aplicate peste 500 de tone de sare, în scopul prevenirii poleiului și menținerii condițiilor de circulație. Intervențiile se desfășoară cu 48 de utilaje și un efectiv de 150 de lucrători.

Primăria Sectorului 1 pune la dispoziție sare pentru asociațiile de proprietari, în vederea sprijinirii efortului comun de îndepărtare a zăpezii de pe trotuare și din zonele adiacente imobilelor”, au informat reprezentanții Primăriei Sectorului 1, care au demarat deja operațiuni de deszăpezire.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Proprietarii care nu îndepărtează zăpada și gheața de pe trotuare riscă sancțiuni financiare semnificative în Capitală. Consiliul General al Municipiului București a stabilit încă din 2010 obligații clare pentru proprietari prin „legea ghețușului”, impunând curățarea zăpezii și a țurțurilor în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii.

Hotărârea Consiliului General nr. 120/2010 stabilește amenzile pentru cei care nu respectă obligațiile. Persoanele fizice care nu curăță trotuarul din dreptul proprietății riscă amenzi între 200 și 500 de lei. Pentru persoanele juridice, inclusiv firme, instituții publice și asociații de proprietari, sancțiunile sunt mai mari, între 500 și 2.000 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin Poliției Locale a Municipiului București și polițiilor locale ale celor șase sectoare.