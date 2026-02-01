Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a recomandat ca, pentru a circula în siguranţă, şoferii să se informeze înainte de a porni la drum despre starea traseului pe care urmează să-l parcurgă, având în vedere că la nivelul ţării este în vigoare o atenţionare meteorologică care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi strat de zăpadă în judeţele din sudul Olteniei, Munteniei şi Dobrogei.

Autorităţile au precizat că, la ora 20:00, erau semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţe din zona de sud a ţării, care local se depuneau pe suprafaţa de rulare, în condiţiile unui trafic redus, şi că nu erau instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale sau autostrăzi.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, Poliţia Română a recomandat conducătorilor auto să asigure o bună vizibilitate prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi de trafic şi să utilizeze frâna de motor pe suprafeţele umede sau alunecoase. De asemenea, pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, poliţia a amintit că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică seara că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară fără perturbări, iar nicio cursă nu a fost anulată din cauza condiţiilor meteorologice.

Reprezentanţii CNAB au precizat că au luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei și că se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiţii optime de operare. De asemenea, compania a subliniat că se acţionează pentru asigurarea fluenţei operaţiunilor de deszăpezire a pistelor, platformelor şi căilor de rulare.