Din cuprinsul articolului Cum va fi vremea până în Martie

Prognoza meteo pe regiuni: temperaturi scăzute, vânt puternic și ninsori în aproape toată România

Dobrogea și Bărăgan : zi mohorâtă și mai rece decât ieri, cu temperaturi negative și -4 grade la Tulcea. Vântul bate tare, cu rafale de până la 55 km/h pe litoral. Spre seară apar ninsori, iar în sudul Dobrogei va fi viscol.

: zi mohorâtă și mai rece decât ieri, cu temperaturi negative și -4 grade la Tulcea. Vântul bate tare, cu rafale de până la 55 km/h pe litoral. Spre seară apar ninsori, iar în sudul Dobrogei va fi viscol. Moldova sudică și nordul Munteniei : temperaturi în scădere față de ziua precedentă, -3…-4 grade pe la amiază, ger noaptea. Vântul accentuează senzația de frig, iar dimineața se semnalează fulguieli.

: temperaturi în scădere față de ziua precedentă, -3…-4 grade pe la amiază, ger noaptea. Vântul accentuează senzația de frig, iar dimineața se semnalează fulguieli. Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina : ninsoare slabă la începutul zilei, cerul se degajează mai târziu, dar gerul persistă. În nord-est mercurul ajunge la -12 grade pe la amiază, iar noaptea în Botoșani se așteaptă -20 de grade.

: ninsoare slabă la începutul zilei, cerul se degajează mai târziu, dar gerul persistă. În nord-est mercurul ajunge la -12 grade pe la amiază, iar noaptea în Botoșani se așteaptă -20 de grade. Nordul Transilvaniei și Maramureș : temperaturi mai ridicate, până la 6 grade în Baia Mare. Cerul rămâne închis, cu ceață locală; cod galben de ceață densă în județul Cluj până la ora 9.

: temperaturi mai ridicate, până la 6 grade în Baia Mare. Cerul rămâne închis, cu ceață locală; cod galben de ceață densă în județul Cluj până la ora 9. Vestul României : ceață persistentă în Caraș-Severin și Hunedoara până la ora 9, cer înnorat și ploi slabe. Temperaturile urcă până la 7 grade la Deva, iar vântul se intensifică în sudul Banatului.

: ceață persistentă în Caraș-Severin și Hunedoara până la ora 9, cer înnorat și ploi slabe. Temperaturile urcă până la 7 grade la Deva, iar vântul se intensifică în sudul Banatului. Transilvania : frig accentuat în depresiuni, -5 grade la Miercurea Ciuc, în timp ce Alba Iulia se înregistrează 7 grade. Posibil fulguială în zonele montane.

: frig accentuat în depresiuni, -5 grade la Miercurea Ciuc, în timp ce Alba Iulia se înregistrează 7 grade. Posibil fulguială în zonele montane. Oltenia : temperaturi sub 0 grade, ninsori aproape generalizate și vânt tot mai puternic, cu viscol seara în sud-est.

: temperaturi sub 0 grade, ninsori aproape generalizate și vânt tot mai puternic, cu viscol seara în sud-est. Sudul Munteniei : temperaturi negative, vânt intens care accentuează senzația de frig. Seara apar ninsori viscolite.

: temperaturi negative, vânt intens care accentuează senzația de frig. Seara apar ninsori viscolite. București : zi mohorâtă, -1 grad la amiază, cu rafale de 40-45 km/h. Seara și noaptea vor fi ninsori slabe și viscolite, iar mâine dimineață se așteaptă -9 grade.

: zi mohorâtă, -1 grad la amiază, cu rafale de 40-45 km/h. Seara și noaptea vor fi ninsori slabe și viscolite, iar mâine dimineață se așteaptă -9 grade. Zone montane: temperaturi foarte scăzute dimineața, ger în Carpații Orientali, ninsoare slabă în Carpații Meridionali și Occidentali, iar în Munții Banatului vântul va sufla puternic, cu viscol.

2 – 9 februarie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în sud, în timp ce în extremitatea de nord-est vor fi mai scăzute. În restul țării valorile se vor apropia de normal. Regimul ploilor va fi local deficitar în zonele montane, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru săptămâna respectivă.

9 – 16 februarie

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, în special în regiunile sudice.

16 – 23 februarie

Aerul se va menține mai cald decât media obișnuită pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în toate regiunile.

23 februarie – 2 martie

Valorile termice medii vor fi ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi apropiate de media obișnuită pentru această perioadă în majoritatea zonelor.