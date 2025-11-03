Val de aer polar în România. Specialiștii prognozează că vremea se va răci treptat, deși valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale pentru această perioadă.

Luni, un front polar cu ploi slabe și temperaturi scăzute se apropie de jumătatea vestică a țării. După-amiaza, va fi recomandată o umbrelă în regiuni precum Timișoara, Oradea și Satu Mare, iar spre seară și în sudul Banatului și vestul Transilvaniei. Pe timpul nopții și marți dimineața, ploile se vor extinde spre sudul și estul țării, însă în general își vor diminua intensitatea. În Capitală, vor fi intervale cu ploaie începând de marți dimineața, iar în mai multe zone din Muntenia și Dobrogea precipitațiile vor fi intermitente pe tot parcursul zilei, local chiar și în noaptea de marți spre miercuri.

Odată cu trecerea frontului polar, vântul se va intensifica semnificativ, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și în Moldova. Ulterior, vremea se va ameliora, încă de marți în vestul țării, iar miercuri și în restul teritoriului.

Deși temperaturile vor scădea cu 5 – 10°C între luni și marți, vremea va rămâne relativ blândă pentru această perioadă a anului. Miercuri, termometrele vor indica între 10 și 15°C în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 17 – 18°C în sud-vest.

Se pare că iarna lui 2025 își va face simțită prezența mai devreme decât ne-am fi așteptat. Meteorologii de la Accuweather, care au actualizat recent prognoza, avertizează că în noiembrie ne putem aștepta la ninsori pe întreg teritoriul țării, iar Bucureștiul nu va face excepție.

Luna viitoare ar putea aduce prima zăpadă consistentă peste România, potrivit specialiștilor.

Prognoza indică un val de aer rece care va aduce precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în aproape toate regiunile, inclusiv în zonele de câmpie.

Potrivit datelor furnizate de Accuweather, ultima parte a lunii noiembrie va aduce o schimbare semnificativă a temperaturilor în România. Valorile termice vor scădea până aproape de 0 grade Celsius, iar precipitațiile mixte vor apărea chiar și în zonele de șes din sudul țării.

Așa cum arată prognoza detaliată pentru București, primele semne ale iernii adevărate se vor resimți în Capitală în jurul datei de 28 noiembrie. Ziua, termometrele nu vor indica mai mult de 6 grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra doar 1 grad. După câteva zile de ploi, meteorologii estimează că vor cădea primele ninsori în București.

Nu doar Bucureștiul va fi afectat: în Transilvania, Moldova, Oltenia și Banat, precipitațiile vor fi, în mare parte, sub formă de lapoviță și ninsoare spre finalul lunii. Cantitățile cele mai mari se vor înregistra în zonele montane, unde temperaturile vor rămâne frecvent sub 0 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că aceste episoade neobișnuite sunt influențate de variațiile climatice accentuate, care pot determina schimbări bruște în regimul meteo.