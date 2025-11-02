După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii noiembrie, România se pregătește pentru o schimbare radicală de vreme. Potrivit Elenei Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de marți, o masă de aer rece va pătrunde în țară, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția precipitațiilor mixte în zonele montane.

Recorduri de temperatură înregistrate în primele zile din noiembrie

„Prima zi a lunii noiembrie din această toamnă a adus un record, mai ales la stația Bărădia de Mureș, depășind recordul anterior. Ziua de ieri a consemnat 25,1°C în termometre, depășind recordul anterior de 24,8. Și în această dimineață, la Oravița 17,6°C, față de recordul anterior de 17,1, fiind cea mai ridicată temperatură minimă la această stație pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Meteorologul a explicat că ziua de duminică a fost „deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm”, cu temperaturi maxime cuprinse între 15 și 24 de grade Celsius, valori apropiate de pragul unei zile de vară.

„Chiar și în Capitală, o temperatură maximă în jurul a 20-21°”, a precizat directorul ANM.

Potrivit Elenei Mateescu, schimbarea vremii va fi simțită treptat, mai întâi în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toate regiunile.

„Debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele, de pildă în Moldova, nu vor mai atinge valori decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării”, a explicat Mateescu.

Temperaturile maxime vor coborî treptat la valori cuprinse între 9 și 16 grade, ceea ce reprezintă o revenire la normalul termic pentru prima decadă din noiembrie.

Răcirea va fi însoțită și de o schimbare în regimul precipitațiilor.

„Este posibil să consemnăm la munte, la altitudini mai mari de 1.600 m, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului, iar în zonele mai joase de relief, pe parcursul nopților și dimineților, ceața cu siguranță va putea fi prezentă”, a mai spus directorul ANM.

Astfel, în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și Orientali, este așteptată prima ninsoare consistentă a sezonului, iar la altitudini mai mici este posibilă apariția lapoviței.

În ultima săptămână, mai multe stații meteo din vestul și sudul țării au înregistrat valori demne de lunile de vară. În Banat, Crișana și Oltenia s-au atins chiar și 25°C, iar nopțile au fost neobișnuit de calde, cu minime de peste 15°C. Meteorologii explică aceste abateri printr-o advecție de aer cald tropical dinspre sudul continentului, fenomen care se va încheia odată cu pătrunderea aerului rece de origine arctică.

Specialiștii ANM avertizează că oscilațiile bruște de temperatură pot aduce instabilitate atmosferică și formarea ceții dense, în special în zonele de câmpie și depresiuni, în timp ce la munte vântul va sufla cu intensificări.

În București, începutul săptămânii va aduce temperaturi maxime de 19-20°C, urmând ca de marți acestea să scadă la 14-15°C, iar spre sfârșitul săptămânii să ajungă la 11-12°C. Pe timpul nopților va fi mai frig, iar spre mijlocul săptămânii se vor înregistra minime de 5-7°C.

După o toamnă neobișnuit de caldă, meteorologii anunță că luna noiembrie își va arăta, în sfârșit, caracterul de sezon, cu valori apropiate de media climatologică și cu primele episoade de lapoviță și ninsoare la munte.