Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus de cauciuc care rămâne flexibil la temperaturi joase, ceea ce le permite să asigure aderenţa optimă când termometrul scade.

În timp ce anvelopele de vară au cauciuc mai dur şi profil diferit, ele devin mai puţin eficiente sub 7 °C. Distanţa de frânare creşte, iar riscul de derapaj sporeşte de la această temperatură.

Registrul Auto Român explică faptul că anvelopele de iarnă sunt cele omologate conform Directivei 92/23/CEE, având marcajele „M+S” (mud + snow) şi, în multe cazuri, simbolul „3PMSF” al fulgului de zăpadă în trei vârfuri.

În România, obligativitatea echipării cu anvelope de iarnă nu este fixată printr-o dată calendaristică, ci prin condiţiile de drum. Potrivit OUG nr. 5/2011 (care modifică OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice), autovehiculele trebuie să aibă anvelope de iarnă dacă circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Registrul Auto Român a precizat că nu există o dată fixă la care să fie montate anvelopele de iarnă şi că obligativitatea survine în funcţie de condiţiile meteorologice.

În practică, specialiştii recomandă schimbarea anvelopelor atunci când temperatura medie scade sub aproximativ 7 °C, deoarece la aceste valori anvelopele de vară încep să-şi piardă eficienţa.

Conducerea unui autovehicul pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără anvelope de iarnă, este o contravenţie prevăzută de art. 102 alin. (1) pct. 28 din OUG 195/2002.

Amenzile se situează în clasa a IV-a de sancţiuni, între 9 şi 20 puncte-amendă, ceea ce echivalează cu între aproximativ 1.485 lei şi 3.300 lei (în funcţie de valoarea punctului-amendă).

De asemenea, poliţia rutieră are dreptul să reţină certificatul de înmatriculare al autoturismului până când problema este remediată.

Un alt risc major este în cazul unui accident. Dacă vehiculul nu este echipat corespunzător sezonului rece, asiguratorul poate refuza despăgubirea sau poate considera culpa ta mai mare.

Pentru a evita amenzi, probleme şi costuri suplimentare, este recomandat să acţionezi preventiv. Verifică starea anvelopelor actuale: profilul minim legal este de 1,6 mm, dar pentru sezon rece se recomandă o adâncime de minimum 4 mm și alege anvelope omologate „M+S”.

Monitorizează prognoza meteo şi evită să aştepţi până în ultimul moment pentru schimbul de anvelope. Chiar dacă legea nu impune o dată fixă, schimbarea lor când temperaturile ating tot mai des valoarea de 7 °C sau înainte să apară primele ninsori este o alegere sigură.