Noile norme vor fi aplicate inițial, în sistem pilot, pentru amenzile de circulație stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Plata se va putea face într-un cont unic al Trezoreriei, deschis la nivel central, fără a mai fi nevoie ca șoferii să identifice contul autorității locale din zona unde a fost constatată contravenția.

Mecanismul va permite achitarea amenzilor prin toate mijloacele moderne de plată – internet banking, mobile banking, aplicații bancare, mandat poștal, card bancar la POS-urile din Trezorerii și primării sau prin platforma ghiseul.ro.

Baza legală a noului sistem este Legea nr. 203/2018 privind măsurile de eficientizare a plății amenzilor contravenționale, promulgată în iulie 2018 și intrată în vigoare în ianuarie 2019. Aceasta a prevăzut constituirea unui cont unic la Trezoreria Statului și utilizarea unei serii unice pentru fiecare proces-verbal de contravenție.

Scopul legii a fost de a elimina situațiile în care contravenienții nu știau unde să plătească amenda și de a asigura o urmărire centralizată a creanțelor bugetare.

La acel moment, opoziția a atras atenția că bugetele locale ar putea înregistra întârzieri la încasarea sumelor, în lipsa unor sancțiuni pentru Trezorerie în cazul depășirii termenului de 48 de ore în care trebuie să vireze banii către autoritățile locale.

Guvernul a susținut însă că virarea fondurilor va fi automată, prin sistemul informatic național de evidență și plată.

După șapte ani de la apariția legii, Guvernul va aproba acum normele care stabilesc concret mecanismele de plată. Proiectul a fost elaborat după armonizarea prevederilor cu Codul rutier și după dezvoltarea infrastructurii informatice necesare.

Sumele încasate vor fi virate automat la bugetele locale ale localităților unde își au domiciliul contravenienții. Distribuirea fondurilor va fi realizată de Trezoreria operativă centrală, pe baza datelor din evidența populației gestionată de Ministerul Finanțelor.

Prin excepție, amenzile achitate de persoane fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut vor constitui venit la bugetul de stat.

Potrivit proiectului, șoferii vor putea achita amenzile în următoarele moduri:

prin transfer bancar, inclusiv prin internet banking, home-banking, mobile banking sau mandat poștal;

în numerar, la orice unitate teritorială a Trezoreriei Statului;

prin card bancar, la POS-urile instalate în Trezorerii și primării;

prin Sistemul Național Electronic de Plăți – ghiseul.ro;

prin aplicații electronice care facilitează plata online.

Achitarea amenzii va putea fi făcută de contravenient sau de orice altă persoană fizică în numele acestuia.

Unitățile Trezoreriei, băncile și autoritățile locale vor trebui să accepte doar documente de plată care conțin următoarele informații:

seria unică a procesului-verbal de contravenție;

codul numeric personal al contravenientului (sau codul fiscal 8609468, pentru persoanele fără CNP);

contul unic 50.09.01, cu IBAN-ul RO76TREZ999500901XXXXXXX;

suma plătită și data efectuării plății.

Ministerului Afacerilor Interne i-a fost atribuit codul „1000”, care va fi inclus în seria de evidență unică a proceselor-verbale.