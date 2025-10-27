Recent, tot mai mulți șoferi din România optează să-și personalizeze vehiculele folosind lumini și accesorii care ies în evidență. Totuși, anumite astfel de dispozitive contravin legii și pot transforma o simplă alegere estetică într-o situație juridică complicată.

Oficialii avertizează că utilizarea luminilor care seamănă cu semnalele poliției nu constituie doar o încălcare a regulilor de circulație, ci poate pune serios în pericol siguranța participanților la trafic.

Fenomenul a luat naștere dintr-o modă virală online, când mai multe magazine virtuale au început să comercializeze gadgeturi cu LED-uri roșii și albastre, asemănătoare semnalizatoarelor folosite de Poliția Rutieră.

Aceste lumini atrag imediat privirile celorlalți participanți la trafic. În timp ce unii șoferi le instalează pur și simplu pentru aspect, alții încearcă să le folosească pentru a-și croi drum în ambuteiaje.

Potrivit Codului Rutier, luminile intermitente roșii și albastre sunt rezervate strict vehiculelor care aparțin Ministerului Afacerilor Interne, ambulanțelor, pompierilor și altor servicii de intervenție în situații de urgență.

”Autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă au regim de circulaţie prioritară atunci când conducătorii acestora se deplasează în acţiuni de intervenţie sau misiuni care au caracter de urgenţă şi pun în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă şi sonoră. Mijloacele de avertizare luminoasă şi sonoră pot fi folosite şi separat, în funcţie de natura misiunii”, arată legea.

Cei care folosesc astfel de lumini fără a face parte din instituțiile autorizate încalcă legea și se expun unor pedepse serioase.

Pedepsele pentru aceste încălcări sunt severe: pe lângă amenzile cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei, șoferii depistați folosind astfel de echipamente riscă suspendarea permisului pentru 90 de zile, iar dispozitivul este ridicat pe loc.

Dacă un șofer activează aceste lumini cu scopul de a părea că conduce o autospecială de poliție, acțiunea poate fi considerată uzurpare de calități oficiale și se supune sancțiunilor penale.