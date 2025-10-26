Se pare că în Europa se pregătește o nouă schimbare digitală: până în 2030, toate țările din Uniunea Europeană vor avea un permis de conducere digital, care va fi valabil peste tot.

Parlamentul European a spus că acest permis va putea fi folosit direct de pe telefon și va fi recunoscut automat în toate statele membre. Documentul digital va avea aceeași valoare legală ca permisul clasic, dar șoferii nu vor mai fi nevoiți să-l poarte mereu în format fizic. Totuși, cei care vor, vor putea continua să ceară permisul pe card, ambele forme fiind considerate echivalente. Oficialii europeni au precizat că permisul digital va fi o opțiune, nu o obligație.

În timp ce Uniunea Europeană a stabilit termenul pentru anul 2030, Germania vrea să meargă mai repede și plănuiește să introducă permisul digital până la sfârșitul anului 2026. Ministerul Federal al Transporturilor a confirmat că țara testează deja sistemul, iar un program pilot a început în primăvara anului 2025 pentru a verifica cum funcționează aplicația și dacă datele sunt sigure.

TÜV-Verband, una dintre cele mai importante organizații de certificare tehnică din Germania, avertizează, însă, că sistemele informatice diferite ale autorităților germane pot încetini procesul.

Până atunci, însă, șoferii trebuie să știe că Parlamentul European a aprobat un nou pachet legislativ care permite interzicerea dreptului de a conduce pe întreg teritoriul Uniunii Europene, nu doar în țara în care a fost comisă abaterea. Aceasta înseamnă că un șofer român care depășește limita de viteză în Germania sau Italia își poate pierde permisul în toate statele membre, inclusiv în România.

Reforma, rezultatul a trei ani de negocieri între Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre, schimbă radical modul de aplicare a sancțiunilor rutiere.

Conform noilor reguli anunțate de Parlamentul European, un stat membru va putea solicita interdicția de a conduce valabilă în întreaga Uniune Europeană pentru abateri grave, cum ar fi depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, condusul sub influența alcoolului sau drogurilor și provocarea unui accident mortal.

Legea va trebui transpusă în legislațiile naționale, proces care poate dura până la trei ani. După implementare, fiecare șofer din Uniune va trebui să fie foarte atent la comportamentul în trafic, deoarece abaterile grave comise în orice stat membru vor avea efecte în toate țările UE.

Până acum, doar țara în care a fost emis permisul putea revoca complet dreptul de a conduce. Abaterile comise în alte țări erau sancționate doar local, fără efect asupra permisului de conducere în țara de reședință a șoferului.