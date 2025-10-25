Inițial, această facilitate urma să expire la sfârșitul anului 2025, însă acum va fi valabilă pentru toate statele membre care aleg să o aplice, potrivit deciziei luate de Parlamentul European. Deși camioanele electrice sunt încă rare pe drumurile europene, numărul lor crește constant, iar accesul gratuit pe autostrăzi reprezintă un stimulent financiar important pentru transportatori.

Costurile unui camion electric sunt mult mai mari decât cele ale unui model diesel, însă economia la taxele de autostradă poate ajunge la zeci de mii de euro pe an pentru o flotă medie, transformând această politică într-un instrument esențial de investiție pentru companiile care doresc să reducă amprenta de carbon.

Implementarea scutirii rămâne la latitudinea fiecărui stat membru. În prezent, doar două țări oferă o exonerare totală, în timp ce alte zece aplică tarife reduse pentru camioanele cu emisii zero.

„Este o etapă crucială pentru accelerarea tranziției către un transport rutier neutru din punct de vedere climatic”, a transmis Asociația Constructorilor Auto Europeni (ACEA) într-un comunicat.

Restul de 15 state UE nu utilizează deloc acest mecanism. Noua directivă europeană impune ca fiecare stat membru să aleagă fie o scutire totală, fie un tarif redus, pentru a sprijini obiectivele climatice.

Decizia finală va fi transpusă în legislațiile naționale, iar unele țări analizează deja posibilitatea de a menține gratuitatea până în 2031.

În prezent, doar 3,5% dintre camioanele de pe drumurile europene sunt electrice. Uniunea Europeană și-a propus ca această proporție să ajungă la 35% până în 2030, iar scutirea de taxă pe autostrăzi este considerată un pas cheie pentru atingerea acestui obiectiv.

„Trebuie să creăm condiții adecvate pentru a sprijini companiile europene și a recompensa liderii tranziției către o economie cu emisii reduse”, a transmis anterior Apostolos Tzitzikostas.

De asemenea, Asociația Europeană de Expediții și Logistică CLECAT a salutat anterior propunerea Comisiei Europene de a prelungi scutirea de taxe de drum pentru camioanele fără emisii.

Potrivit organizației, decizia PE reprezintă un „semnal important” care oferă sectorului siguranța investițională necesară pentru a accelera această tranziție.