Spania construiește cel mai mare hub pentru camioane electrice. 48 de vehicule vor putea fi încărcate simultan

Infrastructura destinată camioanelor electrice se extinde accelerat în Europa, pe fondul creșterii investițiilor în transportul cu emisii reduse. În apropierea Portului Valencia, în Spania, este construit cel mai mare centru de încărcare pentru vehicule grele electrice din țară. Proiectul va fi pus în funcțiune în două etape, prima fiind programată pentru acest an, iar finalizarea completă este estimată în 2027. Dezvoltarea vine într-un moment în care cererea pentru camioane electrice continuă să crească la nivel european.

Infrastructura dedicată camioanelor electrice va fi extinsă semnificativ în zona logistică MercaValencia, situată în apropierea Portului Valencia, unde companiile Prologis și PragmaCharge dezvoltă un nou hub de încărcare pentru transportul greu, informează EV Infrastructure News.

Proiectul beneficiază de o conexiune la rețeaua electrică de 4 MW și este conceput pentru a alimenta simultan până la 48 de vehicule grele electrice atunci când va deveni complet operațional. Centrul este construit pe un teren cu o suprafață de aproximativ 12.500 de metri pătrați.

Implementarea va avea loc în două etape. Prima fază include instalarea a 14 porturi de încărcare de mare putere și este programată să intre în funcțiune în trimestrul al treilea al acestui an. Întregul complex va deveni operațional în primul trimestru din 2027.

În cadrul proiectului, Prologis asigură dezvoltarea infrastructurii și pune la dispoziție terenul, în timp ce PragmaCharge va administra și opera centrul prin intermediul modelului său de servicii destinat transportatorilor care utilizează vehicule electrice.

Hub-ul va putea fi utilizat atât de flote dedicate, cât și de operatorii care vor avea nevoie de acces public la infrastructura de încărcare.

Importanța proiectului pentru piața europeană a transportului greu a fost subliniată de reprezentanții companiei care va administra centrul.

„Ne așteptăm ca acest hub să fie cel mai mare din Spania dedicat încărcării camioanelor electrice grele. Odată finalizat, va reprezenta una dintre cele mai importante facilități de încărcare din Europa, combinând capacitatea, locația și funcționalitatea necesare susținerii utilizării reale a flotelor”, a declarat Anil Srivasta, CEO și cofondator al PragmaCharge.

Extinderea rețelelor de încărcare este susținută de creșterea interesului transportatorilor pentru soluțiile de mobilitate electrică. Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) indică o evoluție rapidă a acestui segment.

Potrivit organizației, ponderea vehiculelor grele electrice în piața europeană a crescut de la 2,3% în 2024 la 4,2% în 2025. Chiar dacă nivelul rămâne redus comparativ cu cel al vehiculelor alimentate cu motorină, ritmul de creștere este considerat semnificativ.

Specialiștii din industrie susțin că dezvoltarea unor centre de încărcare de mare capacitate reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru accelerarea procesului de electrificare a transportului de marfă.

Reprezentanții Prologis consideră că amplasarea strategică și capacitatea energetică a acestor investiții vor influența direct ritmul de adoptare a noilor tehnologii în sectorul logistic.

„Electrificarea flotelor va putea avansa doar dacă infrastructura de încărcare va fi amplasată în locurile potrivite, cu capacitate energetică adecvată și un model operațional care să susțină utilizarea zilnică a flotelor”, a explicat Melchert Duijve, vicepreședinte Prologis pentru soluții energetice în Europa.

România a intrat în ultimii ani pe harta marilor investiții dedicate camioanelor electrice, odată cu apariția unor proiecte de încărcare de mare putere amplasate pe principalele coridoare de transport.

Un moment important a fost consemnat în mai 2025, când OMV Petrom și CNAIR au inaugurat primul hub de mare putere destinat transportului greu electric. Centrul este amplasat pe Autostrada A1, în zona localității Miercurea Sibiului, județul Sibiu.

Infrastructura dispune de o putere instalată totală de 10 MW, distribuită pe ambele sensuri ale autostrăzii. Centrul oferă 18 puncte de încărcare rapidă dedicate exclusiv vehiculelor grele utilizate în transportul de marfă.

Stațiile ultra-rapide de 400 kW permit reîncărcarea bateriilor unui camion electric într-un interval de aproximativ 90-120 de minute, reducând semnificativ timpul necesar pentru reluarea curselor pe distanțe lungi.

Pe lângă infrastructura destinată transportului greu, în România apar și alte investiții importante în domeniul mobilității electrice. Un exemplu este centrul de încărcare inaugurat de E.ON Drive la Pitești, în apropierea Autostrăzii A1, care pune la dispoziție 50 de puncte de încărcare. Acesta este orientat însă în principal către autoturisme, vehicule comerciale ușoare și distribuția urbană.

În paralel, companiile logistice și operatorii de transport care au început să introducă vehicule electrice în flote investesc în infrastructură proprie. Producători precum Volvo Trucks, Scania și Mercedes-Benz sprijină dezvoltarea unor puncte de încărcare amplasate în depozite, centre logistice și unități industriale din zone precum București, Timișoara și Cluj.

Aceste stații sunt destinate exclusiv utilizării interne și pot fi folosite doar de vehiculele companiilor care le-au construit, însă ele contribuie la extinderea rețelei necesare electrificării transportului greu din România.