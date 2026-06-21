O copie a civilizației umane a ajuns pe Lună. Ce informații vor fi păstrate pentru viitor

O arhivă concepută ca o copie de rezervă a civilizației umane a fost trimisă pe Lună în cadrul unor misiuni spațiale recente. Proiectul reunește milioane de pagini de informații despre istoria, cultura și realizările omenirii. Inițiativa urmărește conservarea cunoștințelor umane pentru generațiile viitoare și pentru situația în care acestea ar putea fi pierdute pe Pământ. Arhiva este dezvoltată de Arch Mission Foundation și este amplasată pe suporturi proiectate să reziste perioade extrem de lungi.

Proiectul cunoscut sub numele de Lunar Library a fost lansat de Arch Mission Foundation cu scopul de a crea o arhivă permanentă a cunoștințelor umane în afara Pământului. Inițiatorii descriu proiectul drept o „copie de rezervă” a civilizației, destinată să păstreze informații esențiale despre omenire pentru perioade îndelungate.

Biblioteca este realizată pe suporturi speciale din nichel, formate din mai multe straturi microscopice gravate cu informații. Aceste materiale au fost alese pentru rezistența lor la condițiile extreme din spațiu și pentru capacitatea de a conserva datele timp de mii sau chiar milioane de ani.

Prima versiune a Bibliotecii Lunare a fost trimisă spre Lună în 2019, la bordul sondei israeliene Beresheet. Deși landerul nu a reușit o aselenizare controlată și s-a prăbușit pe suprafața satelitului natural al Pământului, reprezentanții proiectului au afirmat că structura care conține datele ar putea fi încă intactă.

Ulterior, la 22 februarie 2024, o nouă versiune, denumită Arhiva Moștenirii Galactice (Galactic Legacy Archive), a ajuns cu succes pe suprafața Lunii. Biblioteca Lunară a fost transportată de landerul Odysseus al companiei Intuitive Machines, lansat cu o rachetă SpaceX, în cadrul misiunii Lunaprise dezvoltate de Galactic Legacy Labs.

Conținutul bibliotecii lunare este impresionant atât prin volum, cât și prin diversitate. Arhiva include milioane de pagini care documentează evoluția civilizației umane, realizările științifice și patrimoniul cultural acumulat de-a lungul secolelor.

Printre materialele stocate se numără versiuni ale enciclopediilor, lucrări literare, texte istorice, informații științifice și baze de date educaționale. O parte importantă a proiectului este reprezentată de includerea Wikipedia în limba engleză, una dintre cele mai ample colecții de cunoștințe disponibile în format digital.

De asemenea, biblioteca conține informații provenite din Rosetta Project, o inițiativă internațională dedicată conservării limbilor lumii. Documentele includ date despre sute de limbi și sisteme de scriere, multe dintre acestea fiind amenințate cu dispariția.

Arhiva Moștenirii Galactice este stocată pe 16 straturi de nichel gravate la scară nanometrică și combină informații analogice cu date digitale. Pe lângă Wikipedia în limba engleză, aceasta include materiale din Rosetta Project și PanLex, dedicate conservării limbilor lumii, conținut cultural și științific, precum și lucrări din Arhiva de Artă Lunară. Potrivit Arch Mission Foundation, în prezent există două locații pe Lună care găzduiesc conținut din Biblioteca Lunară.

Pe lângă informațiile culturale și academice, arhiva păstrează instrucțiuni detaliate privind modul în care datele pot fi citite și interpretate de viitorii descoperitori, indiferent dacă aceștia vor fi oameni sau alte forme de civilizație capabile să acceseze conținutul.

Inițiatorii proiectului estimează că aceste arhive ar putea rămâne pe suprafața Lunii pentru perioade extrem de lungi, posibil până la aproximativ 5 miliarde de ani.

Inițiatorii proiectului susțin că scopul principal nu este explorarea spațiului, ci protejarea cunoștințelor acumulate de omenire. În viziunea fundației, civilizația modernă este vulnerabilă la conflicte, dezastre naturale, accidente tehnologice sau alte evenimente care ar putea afecta infrastructura de stocare a datelor de pe Pământ.

Prin amplasarea unor arhive în diferite locuri din Sistemul Solar, organizația urmărește crearea unei rețele de conservare a informațiilor care să funcționeze independent de condițiile de pe Terra.

Conceptul este comparat frecvent cu realizarea unor copii de siguranță pentru datele digitale. Diferența este că, în acest caz, obiectivul nu este protejarea unor fișiere individuale, ci păstrarea unei părți semnificative din memoria colectivă a umanității.

Reprezentanții Arch Mission Foundation afirmă că proiectul este gândit pe termen foarte lung, iar arhivele sunt concepute să reziste mult după durata de viață a tehnologiilor utilizate în prezent.

Luna devine locul unde sunt păstrate urmele civilizației moderne

Alegerea Lunii nu este întâmplătoare. Satelitul natural al Pământului oferă un mediu stabil, lipsit de atmosferă și de fenomene meteorologice care ar putea degrada rapid materialele folosite pentru stocarea informațiilor.

În prezent, mai multe organizații și companii private dezvoltă proiecte care urmăresc conservarea datelor în spațiu, însă Lunar Library rămâne una dintre cele mai cunoscute inițiative de acest tip.

Pentru susținătorii proiectului, arhiva reprezintă mai mult decât o colecție de documente. Ea este o încercare de a transmite peste generații o imagine cât mai completă a lumii contemporane, a realizărilor sale și a modului în care oamenii au înțeles să își documenteze propria existență.

Dacă aceste arhive vor fi consultate vreodată, ele ar putea oferi o perspectivă unică asupra civilizației care le-a creat și asupra epocii în care omenirea a decis să își păstreze memoria dincolo de limitele propriei planete.