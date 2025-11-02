Radu Georgescu explică faptul că, în multe industrii, în special în sectorul serviciilor, conceptul de salariu fix sau minim garantat dispare treptat, fiind înlocuit de plata pentru servicii externalizate, fără limite impuse de legislațiile naționale.

Economistul oferă exemplul industriei de contabilitate, unde toate firmele din lume sunt obligate să aibă o evidență contabilă, însă multe dintre ele aleg să externalizeze acest serviciu.

În loc să angajeze un contabil intern, căruia ar trebui să îi plătească cel puțin salariul minim, firmele pot apela la companii specializate care oferă aceleași servicii la costuri mult mai mici, uneori chiar de 100 de lei pe lună. Fenomenul se extinde și în alte domenii, precum IT, marketing sau servicii juridice.

„Te uiti la TV

Unii iti spun ca este bine sa creasca salariul minim

Altii iti spun ca nu este bine

Pe cine sa crezi?

Hai sa gandim un pic

In anul 2025 in industria serviciilor nu prea mai exista notiunea de salariu minim

Nici macar notiunea de salariu

Incep cu industria in care lucrez, contabilitate

Toate firmele de pe planeta Pamant sunt obligate sa aiba contabilitate

Daca ar face contabilitatea intern, o companie ar fi obligata sa angajeze un om si sa plateasca cel putin salariul minim

Dar multe firme externalizeaza serviciul catre o firma de contabilitate

Aici nu mai este nicio limita de bani

Poti sa platesti si 100 lei / luna”, a notat economistul pe Facebook.

Un exemplu elocvent este industria IT, unde o companie poate apela la programatori sau designeri din alte țări, precum India sau China, pentru dezvoltarea unui site sau a unui software, fără ca vârsta, studiile sau localizarea prestatorului să conteze. Esențială devine livrarea rezultatului, nu condițiile de muncă ale celui care prestează serviciul.

În opinia lui Radu Georgescu, salariul clasic mai există doar în companiile mari și în sectoarele care implică prezență fizică, precum comerțul, transporturile sau activitatea în depozite. Totuși, și aceste locuri de muncă sunt amenințate de avansul rapid al tehnologiei.

„La fel este si cu serviciile IT

Daca vrei sa faci un site, software etc poti sa platesti pe cineva din India sau China sa faca acest lucru

Pe tine te intereseaza sa fie facut site-ul sau softul

Nu te interesaza daca indianul are 15 ani sau 75

Daca are facultate sau nu a terminat liceul

La fel cu serviciile de marketing, juridice etc

In anul 2025 notiunea de salariu mai exista doar pentru joburile din corporatii si pentru cele cu prezenta fizica ( vanzatori, soferi, depozite etc)

Dar si aceste joburi vor disparea”, a subliniat Radu Georgescu.

Economistul amintește prognoza lui Bill Gates, conform căreia în aproximativ 10 ani, softurile și roboții vor putea înlocui peste 90% dintre locurile de muncă existente în prezent.

El consideră că această estimare ar putea fi chiar optimistă, deoarece ritmul actual al inovației tehnologice este mai rapid decât se anticipa. Propriul său exemplu din domeniul dezvoltării de software arată că, în doar cinci ani, s-a ajuns de la aplicații simple la programe capabile să răspundă la întrebări, să genereze imagini și chiar filme.

„Bill Gates spune ca in maxim 10 ani softurile si robotii vor face peste 90% din joburile de azi

Crezi ca exagereaza?

Probabil

S-ar putea sa fie in 5 ani

Eu fac software de 10 ani, dezvoltand 2 aplicatii

Ce face un soft in 2025 era ceva SF in anul 2020

Acum 5 ani parea imposibil ca un soft sa-ti raspunda la intrebari, sa genereze imagini si filme

In 2025 toate companiile mari din lume investesc sute de miliarde de $ pentru a face roboti care sa faca munca oamenilor

Probabil in 5 ani vor fi roboti care vor putea sa faca joburile de vanzator, sofer, lucrator in depozit

Iar peste 10 ani robotii vor face si joburile de contabil, avocat, doctor, profesor etc”, a completat acesta.

În prezent, companiile mari investesc sume uriașe, sute de miliarde de dolari, pentru dezvoltarea roboților care pot efectua munca oamenilor. În următorii cinci ani, se estimează că roboții vor putea îndeplini sarcini specifice vânzătorilor, șoferilor sau lucrătorilor din depozite, iar în aproximativ un deceniu vor apărea roboți capabili să exercite profesii complexe precum cele de contabil, avocat, medic sau profesor.

Acești roboți nu vor necesita salariu, pauze de masă, concedii sau alte beneficii. Vor funcționa 24 de ore pe zi, având nevoie doar de energie pentru a-și desfășura activitatea. Radu Georgescu avertizează că oamenii ar putea deveni tot mai puțin utili în procesele economice, iar această transformare ar putea schimba fundamental civilizația umană.

„Robotii vor munci 24 ore pe zi

Nu vor avea nevoie de salariu

Nu vor avea nevoie de pauze de masa

Nu vor avea nevoie de concedii

Nu vor merge la film si nici la restaurant

Vor avea nevoie doar de energie

Acum vine intrebarea de 100 de puncte

Ce vor mai face oamenii?

Oamenii nu prea vor mai fi utili pentru activitatile economice

O sa fie ca in cartea 1984 scrisa de George Orwell?

In care statul va avea control total asupra oamenilor

Oamenii nu vor mai avea voie sa gandeasca

Sau ca in filmul Mad Max in care statul nu va mai avea niciun control si fiecare va fi pe pielea lui?

Tu ce crezi?

In ce directie se duce civilizatia umana?”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.