Deși rata șomajului din Statele Unite se menține la un nivel aparent solid, de 4,3%, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, atrage atenția că sub suprafața acestor cifre se ascunde o realitate îngrijorătoare. Într-un discurs recent, Powell a vorbit despre riscul „unei apocalipse” pe piața muncii, alimentată de impactul tot mai vizibil al Inteligenței Artificiale (AI) asupra angajărilor.

„Crearea de locuri de muncă noi este aproape de zero”, a spus Powell, citat de Fortune, explicând că multe companii americane aleg în prezent să-și reducă personalul sau să înghețe angajările, invocând direct utilizarea tehnologiilor AI care le permit „să facă mai multe cu mai puțini oameni”.

Președintele Fed a menționat că „un număr semnificativ de companii” au anunțat concedieri sau pauze în angajări în ultimele luni. În discuțiile cu investitorii, mulți directori generali vorbesc deschis despre avantajele tehnologiei, iar Powell avertizează că marii angajatori „nu vor avea nevoie să suplimenteze personal timp de ani de zile”.

„Urmărim acest lucru cu mare atenție”, a spus el, sugerând că efectele automatizării devin deja vizibile în statisticile de ocupare.

Fed a decis să reducă rata de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, până la un interval de 3,75%–4%, invocând „riscuri negative pentru ocuparea forței de muncă”, în ciuda inflației persistente. Powell a afirmat că economia americană continuă să se extindă „într-un ritm moderat”, impulsionată de investițiile companiilor în infrastructura AI, cum ar fi centrele de date și echipamentele de procesare.

El a respins însă ideea unei „bule speculative” similare celei din perioada dot-com, argumentând că „aceste companii au de fapt câștiguri” și că investițiile actuale reflectă „pariuri pe termen lung pe o productivitate mai mare”.

Powell recunoaște că boom-ul tehnologic pune Fed într-o poziție dificilă: automatizarea stimulează producția, dar slăbește piața muncii.

„Inteligența artificială și automatizarea stimulează producția, dar permit și companiilor să facă mai mult cu mai puțini lucrători”, a subliniat el.

Exemplele recente confirmă tendința. Amazon a concediat aproximativ 14.000 de angajați – aproape 4% din personalul său administrativ – pentru a „elimina straturile organizaționale”. Reduceri similare au fost anunțate de Target, Paramount și alți giganți americani.

Potrivit unui raport al Challenger, Gray & Christmas, în SUA au fost anunțate până acum aproape 946.000 de concedieri în acest an, cel mai mare număr din 2020, dintre care peste 17.000 sunt asociate direct cu AI, iar alte 20.000 cu procese de automatizare.

„Crearea de locuri de muncă este foarte scăzută, iar rata de găsire a unui loc de muncă pentru persoanele șomere este foarte scăzută”, a adăugat Powell.

Economiștii au început să vorbească despre un fenomen pe care îl numesc „Marele Îngheț” – o combinație între stagnarea angajărilor și incertitudinea legată de viitorul profesiilor tradiționale. Rata șomajului în rândul tinerilor absolvenți depășește 5%, iar mulți dintre cei din Generația Z aleg studiile postuniversitare ca o formă temporară de protecție într-o piață a muncii aflată în tranziție.

Powell descrie economia SUA ca fiind tot mai polarizată: corporațiile mari și gospodăriile cu venituri ridicate beneficiază de pe urma creșterii piețelor și a productivității aduse de AI, în timp ce familiile cu venituri mici se confruntă cu scăderea puterii de cumpărare.

„Consumatorii din segmentul inferior al economiei se confruntă cu dificultăți, cumpără mai puțin și se orientează către produse cu costuri mai mici”, a spus Powell, subliniind că această „economie bifurcată” face misiunea Fed și mai complicată.

În final, Powell a transmis că Rezerva Federală nu are o soluție simplă pentru acest echilibru fragil: