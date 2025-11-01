Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că tinerii aflați în căutarea primului loc de muncă și mamele cu mai mulți copii vor beneficia de sprijin financiar din fonduri europene pentru a se integra sau reintegra pe piața muncii.

Programele vor viza angajarea tinerilor fără experiență, pe perioadă nedeterminată, și sprijinirea femeilor care revin la serviciu după concediul maternal.

Ministrul a explicat sâmbătă, 1 noiembrie, că există deja proiecte pregătite pentru lansare, finanțate din bani europeni, prin care vor fi stimulate angajările tinerilor aflați la început de carieră, precum și revenirea în activitate a mamelor cu mai mulți copii.

Acesta a precizat că bugetul programului va acoperi sprijinul acordat pentru mii de persoane care nu au mai avut un loc de muncă până acum, multe dintre ele fiind absolvenți de liceu sau facultate.

Scopul inițiativei este ca acești tineri să fie angajați cu contracte pe perioadă nedeterminată, astfel încât să dobândească stabilitate profesională și experiență reală în domeniul ales.

„Avem bani europeni şi avem nişte proiecte pe care le vom începe în curând. Acelea pe care le-am şi anunţat ca Partid Social Democrat. Stimularea cu convenţii şi cu sume de bani pentru mamele cu mai mulţi copii, stimularea angajării tinerilor care îşi caută pentru prima oară un loc de muncă. O să avem buget disponibil pentru mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experienţă de lucru, care vin poate direct de pe băncile liceelor sau universităţilor, să intre în piaţa muncii cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată”, a afirmat Florin Manole.

Florin Manole a detaliat și schema de sprijin financiar destinată angajatorilor și tinerilor beneficiari. În primul an de activitate, statul va oferi un stimulent de 1.000 de lei lunar, iar în următorul an suma va crește la 1.250 de lei.

Finanțarea publică va acoperi astfel o parte din costurile salariale timp de doi ani, cu condiția ca angajatul să rămână în companie cel puțin 18 luni după terminarea perioadei de subvenție.

Ministrul a subliniat că, în total, tinerii vor fi sprijiniți să rămână în același loc de muncă pentru o perioadă de minimum trei ani și jumătate, ceea ce le-ar oferi un debut solid în carieră.

„E foarte important să fie pe perioada nedeterminată şi pentru ei o să avem un stimulent de 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, adică statul va finanţa parţial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de 2 ani de zile, cu condiţia ca, după aceşti 2 ani de zile, minim 18 luni, adică încă un an şi jumătate, acestea să fie acoperite de angajator în sensul că obligatoriu tânărul ăla trebuie să rămână la locul de muncă. Vă daţi seama, ar fi un start efectiv, aş zice eu, destul de bun pentru un tânăr să înceapă cu un loc de muncă pe perioadă nedeterminată, cu venituri un pic mai mari datorate faptului că avem aceste fonduri şi cu perspectiva ca şi dacă stă doar 3 ani şi jumătate la acel job, va fi un om cu oarecare experienţă, pentru că ştim că deseori se cere experienţă”, a spus ministrul Muncii.

În paralel, programul vizează și mamele cu mai mulți copii, care vor primi un ajutor de 2.250 de lei lunar pentru o perioadă de 12 luni, în cazul în care decid să revină în activitate.

Sprijinul va fi acordat tot din fonduri europene și urmărește să faciliteze reinserția profesională a femeilor care și-au întrerupt activitatea pentru a se ocupa de creșterea copiilor.

Florin Manole a precizat că aceste măsuri vor fi implementate în curând, făcând parte dintr-un set mai amplu de proiecte ale Ministerului Muncii destinate stimulării ocupării forței de muncă și reducerii șomajului în rândul categoriilor vulnerabile.