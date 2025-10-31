Fotografii, croitorii și șoferii care participă la nunți sau logodne între minori riscă să ajungă la închisoare, spune ministrul Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii și ministrul Mediului au depus un proiect de lege în Parlament pentru a face ilegală căsătoria sau conviețuirea asemănătoare căsătoriei între minori. Chiar dacă legea actuală nu permite astfel de căsătorii, ea nu poate opri toate aceste practici.

Proiectul de lege este necesar, dar are câteva probleme juridice. De exemplu, el face ilegală participarea la o căsătorie forțată chiar dacă aceasta are loc într-o altă țară. Legea propusă pedepsește croitorii, fotografii, cameramanii sau șoferii care pregătesc, pozează, filmează sau transportă un minor îmbrăcat pentru o nuntă sau logodnă care nu este legală. Preoții care oficiază astfel de ceremonii riscă și ei închisoarea.

Proiectul de lege a fost depus recent în Parlament de ministrul Muncii, ministrul Mediului și Gabriela Corina Ene (deputat) și vizează modificarea Codului Penal și a Legii audiovizualului.

Inițiatorii proiectului de lege spun că, potrivit ONU, căsătoriile forțate și cele între copii încalcă drepturile omului și afectează în special fetele și femeile din toată lumea. Aceste căsătorii duc adesea la sarcini și nașteri la vârste foarte mici, ceea ce crește riscul de îmbolnăviri sau chiar deces în rândul mamelor tinere. În unele cazuri, fetele încearcă să fugă de acasă sau să se sinucidă pentru a scăpa de aceste căsătorii.

ONU și inițiatorii proiectului de lege spun că lumea trebuie să elimine căsătoriile între copii până în anul 2030, iar acest lucru se poate realiza doar dacă toate țările se implică. Ei explică faptul că legea actuală, care stabilește vârsta minimă pentru căsătorie, nu este suficientă, pentru că nu oprește conviețuirea minorilor ca și cum ar fi căsătoriți. De aceea, este nevoie ca orice persoană care obligă un copil să se căsătorească sau care organizează sau aprobă ceremonii de logodnă ori nuntă între minori să fie pedepsită.