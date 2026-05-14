Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că, din luna mai 2026, intră în vigoare majorări pentru mai multe beneficii sociale destinate copiilor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate financiară. În acest context, Florin Manole a transmis că măsurile reprezintă un sprijin necesar pentru persoanele afectate de creșterea costurilor de trai.

Fostul ministru al Muncii a afirmat că una dintre problemele discutate în ultimele luni a vizat cuantumul foarte redus al prestațiilor sociale acordate copiilor cu handicap mediu, despre care a spus că nu mai reflectă realitatea economică actuală.

„Pachetul de Solidaritate ajunge din luna mai în viața de zi cu zi și foarte grea a familiilor vulnerabile.

Da, este vorba și despre acele sume mici pentru copiii cu dizabilități, pentru care unii au spus că „nu sunt o prioritate”. Despre acei 80 de lei pe care Ilie Bolojan și cei din jurul lui au considerat că statul nu și-i permite să-i dubleze măcăr, într-o perioadă în care totul s-a scumpit.

Am încercat atunci să le explic ceva simplu:

că puterea de cumpărare a scăzut dramatic.

Că sunt părinți care aleg între medicamente și mâncare. Că sunt familii pentru care orice sută de lei contează. Că în spatele cifrelor sunt oameni care duc o luptă zilnică pentru un minim de normalitate.

Și, degeaba. Nu au înțeles nici atunci și nici acum prin ce trec oamenii și nu au vrut să fie de partea lor când au nevoie cel mai mult.

În schimb, eu mă bucur că noi am reușit să nu-i abandonăm așa cum au făcut-o ei, fără jenă, și pic de empatie sau bun-simț”, a scris fostul ministru Florin Manole.

În mesajul său, Florin Manole a asociat majorările sociale cu necesitatea protejării familiilor vulnerabile în contextul inflației și al creșterii cheltuielilor pentru medicamente, alimente și servicii de bază. Fostul oficial a susținut că multe familii se confruntă cu dificultăți majore în acoperirea cheltuielilor curente și că sprijinul financiar acordat de stat trebuie adaptat la realitatea economică.

Potrivit ANPIS, noile cuantumuri pentru indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități se aplică începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar plățile majorate vor fi efectuate din luna mai.

Instituția a precizat că indemnizațiile pentru copiii încadrați în grad de handicap grav cresc de la 463 de lei la 548 de lei. În cazul copiilor cu handicap accentuat, suma acordată crește de la 232 de lei la 397 de lei. Pentru copiii cu handicap mediu, prestația socială urcă de la 80 de lei la 199 de lei.

Reprezentanții agenției au transmis că aceste beneficii sunt acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și se adresează copiilor și adulților cu handicap care au domiciliul sau reședința în România.

„Din această lună, se majorează o serie de beneficii sociale acordate copiilor cu dizabilități și familiilor cu venituri reduse. Noile cuantumuri vizează atât indemnizațiile pentru copiii încadrați în grad de handicap, cât și sprijinul acordat familiilor monoparentale și familiilor aflate în situații vulnerabile”, a transmis ANPIS.

Instituția a mai arătat că măsurile urmăresc reducerea riscului de excluziune socială și susținerea familiilor afectate de dificultăți socio-economice.

Sprijinul pentru familiile cu venituri reduse și familiile monoparentale va fi recalculat din luna mai 2026

ANPIS a anunțat că noile cuantumuri se aplică și pentru sprijinul acordat familiilor cu venituri reduse și familiilor monoparentale, în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere.

Pentru familiile monoparentale cu venit net lunar ajustat de până la 393 de lei, sprijinul acordat va ajunge la:

227 lei pentru un copil;

451 lei pentru doi copii;

675 lei pentru trei copii;

900 lei pentru patru sau mai mulți copii.

În cazul familiilor monoparentale cu venituri cuprinse între 393 și 998 de lei, cuantumurile vor fi:

202 lei pentru un copil;

394 lei pentru doi copii;

593 lei pentru trei copii;

786 lei pentru patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile cu venit net lunar ajustat de până la 393 de lei, sprijinul financiar stabilit de ANPIS este:

186 lei pentru un copil;

372 lei pentru doi copii;

556 lei pentru trei copii;

741 lei pentru patru sau mai mulți copii.

Familiile cu venituri între 393 și 998 de lei vor primi:

145 lei pentru un copil;

288 lei pentru doi copii;

431 lei pentru trei copii;

571 lei pentru patru sau mai mulți copii.

ANPIS a precizat că agențiile județene și cea a Municipiului București continuă implementarea măsurilor de protecție socială destinate copiilor, persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile, în cadrul programelor menite să reducă efectele dificultăților economice și riscul de excluziune socială.