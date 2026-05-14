Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi, 14 mai 2026, că Guvernul a aprobat creșteri salariale și noi angajări pentru 47 de companii aflate în subordinea autorităților locale. Aceste companii sunt profitabile, iar banii pentru majorări vor fi luați din propriile lor bugete de venituri și cheltuieli. Ea a explicat că este vorba în special despre firme de apă-canal, salubritate și transport.

Guvernul a permis ca aceste companii, doar dacă sunt pe profit, să acorde angajaților o creștere salarială de aproximativ 6,5%, în funcție de inflație. De asemenea, s-a aprobat și ocuparea unor posturi vacante sau crearea unora noi, mai ales în cazurile în care lipsesc angajați sau au apărut activități suplimentare. Ca exemplu, ea a spus că, dacă o companie cumpără autobuze noi, trebuie să angajeze și șoferi, altfel acestea nu pot fi folosite.

Dogioiu a precizat că, în total, 43 de operatori au primit aprobări pentru majorări salariale, iar suma totală este de 83,1 milioane de lei. Pentru posturile vacante sunt alocate 66,4 milioane de lei la 33 de operatori, iar pentru posturi nou înființate sunt prevăzute 18,3 milioane de lei. Ea a adăugat că nu toate companiile au cerut aceleași lucruri: unele au cerut doar angajări, altele doar majorări salariale, iar altele le-au solicitat pe ambele.

„Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri. Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclusă în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi. De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze, îţi trebuie şoferi. Că dacă nu angajezi şoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Deci, atunci când au apărut activităţi noi în interiorul companiilor respective, toate pe profit, repet, ei îşi vor putea angaja oameni pentru acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante, se aprobă ocuparea unor posturi vacante şi guvernul a acceptat că aceste companii, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, toate companii pe profit, să acorde 6,5% majorare, pentru salariat, rata inflaţiei. 66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. Pentru 47 s-a decis în totalitate. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări", a declarat Dogioiu.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus, la rândul său, că, în legătură cu legea salarizării, Guvernul a trimis partidelor o propunere de acord politic. El a mai precizat că Ministerul Muncii este pregătit să sprijine procesul de mediere al președintelui României și că vor avea loc mai multe întâlniri la începutul săptămânii viitoare. El a explicat că propunerea de lege a pornit de la un proiect lăsat de fostul ministru Florin Manole, la care au fost adăugate analize și informații suplimentare. El a spus că proiectul a generat multe reacții în spațiul public, ceea ce a făcut ministerul să verifice mai atent anumite ipoteze.

Pîslaru a arătat că sunt importante aspecte precum bugetul total pentru salarii, numărul angajaților din sectorul public și momentul în care va fi aplicată legea, deoarece acestea vor influența forma finală a proiectului. El a precizat că președintele României are rol de mediator în acest acord, iar la discuții participă și PSD. Întâlnirile au avut loc deja în Parlament și vor continua.

Oficialul român a spus că, în acest caz, partidele au ajuns la ideea că legea salarizării este mai importantă decât disputele politice obișnuite și că acesta ar putea fi un exemplu bun pentru colaborare între partide și pentru susținerea altor proiecte importante.