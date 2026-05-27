Ilie Bolojan confirmă negocieri pentru creșterea salariilor demnitarilor. Dragoș Pîslaru a primit mandat pentru discuțiile cu Comisia Europeană

Noua lege a salarizării unitare provoacă noi tensiuni și controverse în spațiul public, după ce premierul demis Ilie Bolojan a confirmat că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a primit mandat să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor. Declarațiile vin într-un moment în care populația resimte efectele majorării taxelor, ale inflației și ale măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

În timp ce Guvernul susține că încearcă să reducă deficitul bugetar prin restructurări și limitarea cheltuielilor, discuțiile privind eventuale creșteri salariale pentru demnitari au stârnit reacții puternice în spațiul public.

„Dacă ne aducem aminte s-a făcut și reducerea cheltuielilor la bugetul de stat. Avem scăderi ale cheltuielilor lună de lună. Dar ca să faci scăderi de cheltuieli nu poți evita reducerile de personal. Din analiza funcționării unei instituții se vedea că era personalul supra-dimensionat”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, are mandat să discute cu reprezentanții Comisiei Europene o posibilă majorare etapizată a salariilor demnitarilor.

Potrivit acestuia, actuala ierarhie salarială din sistemul public face dificilă evitarea unei astfel de măsuri.

În declarațiile făcute la DIGI FM, Ilie Bolojan a recunoscut că măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă au afectat populația și mediul privat.

Acesta a afirmat că taxele și impozitele plătite de angajații și companiile din sectorul privat reprezintă baza veniturilor bugetare.

„Este adevărat că creșterile de taxe și de impozite i-au afectat pe cetățeni. E adevărat că discuția generată de sistemul de stat nu ține cont de oamenii care lucrează în domeniul privat. Impozitele și taxele pe care le plătesc ei înseamnă baza veniturilor la bugetul de stat”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a susținut însă că reducerea cheltuielilor bugetare nu poate fi realizată fără restructurări și reduceri de personal în administrație.

Premierul demis a afirmat că multe instituții publice aveau personal supradimensionat și că reformele administrative nu mai puteau fi amânate.

Acesta a afirmat că luni întregi au existat negocieri și dispute politice privind reforma administrației și restructurarea aparatului bugetar.

„Luni de zile m-am zbătut cu PSD să trecem reforma în administrație”, a declarat fostul premier.

Ilie Bolojan a susținut că România are una dintre cele mai reduse rate de participare la economia activă din Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, pensionările la vârste mici afectează piața muncii și limitează posibilitățile de creștere salarială.

„Dacă vrem să creștem salarii în România, în general, în mod evident trebuie să ne creștem productivitatea, trebuie să creștem numărul de oameni implicați în economia reală. Datorită posibilității de a te pensiona la vârste relativ mici, avem situația în care suntem pe penultimul loc la numărul de cetățeni implicați în economia activă alături de Italia”, a declarat acesta.

Bolojan a explicat că spațiul pentru majorări salariale este limitat de constrângerile bugetare și că orice guvern trebuie să găsească soluții între reducerea cheltuielilor și menținerea echilibrului financiar.

Fostul premier a declarat că demnitarii fac parte din aceeași piramidă salarială a sistemului public și că diferențele salariale trebuie reglate gradual.

„Există un spațiu de creștere definit de unele constrângeri. Indiferent cine e în guvernare nu poate depăși acest spațiu, așa că posibilitățile sunt să reduci personalul ca să ai un spațiu mai mare să crești salariile. A doua problema este cum faci acest lucru pe categorii de salariați.

Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari, poate că sunt prea mulți, reducerea numărului nu ar afecta democrația. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. Nu le iau apărarea, nu fac politică uitându-mă la salariu”, a afirmat Ilie Bolojan.

Declarațiile au alimentat rapid criticile venite din partea opoziției și din partea unor reprezentanți ai societății civile, în contextul în care populația resimte efectele inflației și ale noilor taxe.

„L-am mandatat astăzi pe domnul Pîslaru ca în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.

Țara are multe probleme. Prima voastră urgență este să corectați că demnitarilor nu le-au crescut salariile de cinci ani de zile? Domnul Pîslaru are mandat ca în negocierile ce se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, astfel încât când ultimul bugetar să ajungă la nivelul care trebuie să ajungă să ajungă apoi și demnitarii”, a declarat Ilie Bolojan la DIGI FM.

Potrivit acestuia, eventualele majorări pentru demnitari ar urma să fie aplicate etapizat și doar după ajustarea veniturilor altor categorii din sistemul public.

Tema salariilor din sistemul public a devenit tot mai sensibilă în contextul:

creșterii TVA și a altor taxe;

inflației ridicate;

reducerilor de personal din administrație;

înghețării unor venituri bugetare;

presiunilor pentru reducerea deficitului bugetar.

În același timp, Guvernul încearcă să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene privind consolidarea fiscală și reforma sistemului bugetar.

Noua lege a salarizării unitare este considerată una dintre cele mai importante reforme administrative și financiare pregătite de autorități, însă discuțiile privind salariile demnitarilor riscă să amplifice tensiunile sociale și politice într-o perioadă deja marcată de presiuni economice puternice.