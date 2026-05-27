Un guvern tehnocrat ar avea dificultăți majore în Parlament. Ilie Bolojan: Toată lumea va fugi de partea de răspundere

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern tehnocrat se află printre scenariile discutate în actualul context politic, însă consideră că o astfel de formulă ar avea dificultăți serioase în a performa fără un sprijin politic clar și asumat.

Bolojan a explicat că ipoteza unui executiv tehnocrat a fost avansată în condițiile în care PSD nu își asumă funcția de premier după căderea guvernului din care a făcut parte. Potrivit acestuia, social-democrații au contribuit la schimbarea majorității parlamentare prin colaborarea cu AUR, dar nu își asumă responsabilitatea politică pentru această situație și nu revendică poziția de prim-ministru.

Premierul interimar a afirmat că, în mod normal, PSD ar fi trebuit să solicite conducerea Guvernului și să demonstreze că poate rezolva problemele țării în actualul context politic și economic. În opinia sa, lipsa acestei asumări a dus la apariția variantei unui premier tehnocrat ca una dintre soluțiile discutate în negocierile politice.

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, de ce, pentru că, în condiţii normale, după ce Partidul Social-Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând, practic, o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-şi asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier, cu care, odată obţinut, ar putea să demonstreze cum poţi să rezolva toate problemele, fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj şi nici această răspundere. Sigur că, într-o situaţie pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilităţile care au fost evocate”, a spus Bolojan într-o intervenție la DigiFM.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan a precizat că experiența acumulată în aproape un an de mandat îl face să creadă că este foarte dificil ca un premier tehnocrat să obțină rezultate reale într-un climat politic tensionat și lipsit de responsabilitate politică.

El a explicat că în Parlament sunt promovate constant propuneri legislative care prevăd scutiri, exonerări și alte măsuri cu impact bugetar semnificativ. În lipsa unui angajament politic ferm din partea partidelor, parlamentarii ar avea tendința să voteze proiecte populare, chiar dacă acestea generează cheltuieli suplimentare pentru stat.

Potrivit lui Bolojan, un guvern tehnocrat ar putea ajunge în situația în care proiectele sale de lege să fie modificate substanțial în Parlament, ceea ce ar putea produce dezechilibre bugetare și depășirea angajamentelor financiare asumate de stat.

„Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine şi guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament şi ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieşi din orice fel de angajament bugetar”, a mai spus premierul interimar.

Premierul interimar a subliniat că performanța unui executiv depinde de existența unei minime responsabilități politice din partea formațiunilor parlamentare. În opinia sa, fără această asumare, este foarte greu ca un guvern tehnocrat să funcționeze eficient.

Ilie Bolojan a criticat și atitudinea PSD din ultimele zece luni de guvernare, afirmând că social-democrații au încercat să se distanțeze de responsabilitatea guvernării, deși făceau parte din Executiv. El a susținut că PSD a jucat rolul unei opoziții aflate în interiorul guvernului și că a încercat să blocheze sau să întârzie reformele propuse.

Totodată, premierul interimar a declarat că tensiunile au culminat în momentul în care Guvernul a încercat să reducă risipa bugetară, situație care a dus în final la moțiunea de cenzură. În aceste condiții, Ilie Bolojan consideră că susținerea unui guvern tehnocrat ar fi foarte dificil de realizat într-un climat politic dominat de lipsa asumării și de conflicte între partide.

„Din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deşi era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziţiei din guvernare. În al doilea rân, a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie şi la final, pentru că am încercat să limităm risipa, am ajuns la moţiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcţiona susţinerea unui guvern tehnocrat”, a completat Bolojan.

De asemenea, premierul interimar a spus și că a avut în această perioadă mai multe discuții cu Nicușor Dan. Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirilor au fost abordate atât probleme legate de contextul politic actual, cât și subiecte privind formarea viitorului Guvern.

Bolojan a precizat însă că, în acest moment, discuțiile nu au dus la o concluzie clară privind soluția politică pentru ieșirea din criză și desemnarea unui nou Executiv.

„Am discutat şi despre aspectele care ţin de contextul politic, despre nou guvern, dar nu există în momentul de faţă o concluzie a acestor discuţii. Din punctul meu de vedere, cu cât se găseşte o soluţie mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că, orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilităţi limitate. Dacă până la intrarea în vacanţă parlamentară nu se găseşte soluţia unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanţei parlamentare nicio ordonanţă de urgenţă”, a arătat Bolojan.

Referitor la numele de premier vehiculate în spațiul public în ultimele zile, Ilie Bolojan a declarat că nu a existat nicio discuție explicită privind desemnarea unei persoane pentru funcția de prim-ministru.

„Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume, explicit. Asta vă pot confirma”, a mai spus el.