Datele prezentate în cadrul sondajului CURS arată că AUR își păstrează poziția de lider în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, însă diferența față de PSD și PNL nu mai este la fel de mare ca în precedentele măsurători sociologice.

Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi. PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, ceea ce arată o apropiere treptată între principalii competitori politici.

USR este creditat cu 10% din intențiile de vot, în timp ce UDMR se află la limita pragului electoral, cu 5%. PNRR-Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%, iar categoria „Altul” cumulează 2%.

Rezultatele sondajului CURS sugerează că scena politică rămâne polarizată, însă diferențele dintre partide tind să se reducă, în special pe fondul unei ușoare recuperări electorale a PSD și PNL. În același timp, AUR continuă să fie principala forță politică, păstrând un avantaj confortabil față de ceilalți competitori.

Cercetarea sociologică relevă și un climat accentuat de neîncredere în clasa politică, în condițiile în care niciuna dintre personalitățile evaluate nu depășește pragul de 35% în categoria „multă și foarte multă încredere”.

Clasamentul este condus de Călin Georgescu, care înregistrează 32% încredere multă și foarte multă. Acesta este urmat la mică distanță de președintele Nicușor Dan, cu 31%.

Premierul demis Ilie Bolojan este cotat la 25%, în timp ce liderul AUR, George Simion, obține 23% în zona de încredere ridicată.

Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu se situează în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz se confruntă cu cele mai ridicate niveluri de neîncredere din partea populației.

Datele centralizate în sondajul CURS indică o scenă politică fragmentată, în care liderii politici reușesc să își păstreze nuclee stabile de susținători, însă fără a genera un nivel extins de încredere în rândul electoratului.

Concluziile cercetării sociologice indică o stabilizare a opțiunilor electorale în jurul principalelor partide parlamentare, fără schimbări majore de ierarhie politică.

AUR își menține poziția dominantă în intenția de vot, în timp ce PSD și PNL continuă competiția pentru electoratul de centru și pentru reducerea diferenței față de liderul clasamentului.

În același timp, procentele reduse de încredere acordate liderilor politici relevă existența unei relații tensionate între populație și clasa politică. Datele sugerează că niciun lider nu reușește, în acest moment, să coaguleze un sprijin larg și stabil la nivelul întregului electorat.

Metodologia sondajului CURS arată că cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.664 de respondenți adulți, cu vârsta de peste 18 ani. Eșantionul a fost unul probabilist, multistadial și stratificat, iar marja de eroare este de ±2,4%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese prin interviuri față în față, realizate la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.