Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a oferit detalii despre poziționarea partidului în contextul tensiunilor politice actuale. Prezent în podcastul realizat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube „Hai România”, Peiu a explicat care va fi răspunsul formațiunii în cazul în care președintele Nicușor Dan va convoca partidele la consultări oficiale.

Deși există zvonuri privind o invitație oficială la Palatul Cotroceni, reprezentanții AUR rămân rezervați, dar dispuși la dialog. Petrișor Peiu a subliniat că partidul va onora o eventuală invitație, însă decizia privind un nume de premier va fi luată exclusiv în forurile de conducere.

Critica principală a lui Petrișor Peiu vizează modul în care președintele Nicușor Dan încearcă să gestioneze formarea unei noi majorități. Acesta a avertizat asupra pericolului negocierilor „netransparente” care ar putea submina rolul instituțiilor democratice.

„Noi vom fi puși în situația de a valida o majoritate de tip Carol al II-lea, pe care Nicușor Dan o va găsi în aceste consultări informale. Nu prea văd ce rost mai are. Ce să-i mai spunem? Domnul președinte, sunteți genial, ați găsit o formulă fantastică. Sau, domnul președinte, v-ați făcut de râs, dar altceva ce să-i spunem? Dacă el are, constituie el deja o majoritate, repet, tip Carol al II-lea, nu știu ce sens mai au consultările formale”, a punctat invitatul lui Robert Turcescu.

Potrivit acestuia, actualul mod de operare de la Cotroceni riscă să ignore voința legislativului:

„În momentul în care tu spui că faci niște consultări informale, adică tu te întâlnești cu liderii partidelor, căutând să creezi tu o majoritate, atunci deja este un comportament de tip Carol al II-lea, adică pui în paranteză existența Parlamentului, instituțiile partidelor”.

Dincolo de jocurile politice, Petrișor Peiu a tras un semnal de alarmă sever cu privire la starea economiei naționale. Politicianul susține că România nu se confruntă doar cu o simplă recesiune, ci cu un fenomen mult mai periculos și rar întâlnit: stagflația.

„Suntem în criză, nu în recesiune. Suntem de când s-au anunțat rezultatele pe trimestru 4 al anului 2025. Dar suntem în recesiune tehnică, mă rog. O poveste, cum să fie recesiune. Recesiune tehnică la carte înseamnă să ai o succesiune de două trimestre cu scădere economică. Numai că la noi erau mai multe fenomene, era amploarea foarte mare, a scăderii din trimestru 4 din 2025, care vă aduc aminte, a fost 1,9%. La care s-a adăugat și rata foarte, foarte mare a inflației. Care acum este și mai mare. Fenomenul ăsta de stagflație, despre care vă spuneam, este un fenomen care, repet, se întâmplă foarte rar în lumea capitalistă. Și care arată o boală profundă”, a explicat Peiu.

Problema majoră este lipsa unui „antidot” universal care să vindece simultan inflația și scăderea economică. Măsurile luate pentru una pot agrava sever situația celeilalte.