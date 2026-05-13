Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a oferit detalii despre poziționarea partidului în contextul tensiunilor politice actuale. Prezent în podcastul realizat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube „Hai România”, Peiu a explicat care va fi răspunsul formațiunii în cazul în care președintele Nicușor Dan va convoca partidele la consultări oficiale.
Condiția AUR pentru prezența la Cotroceni
Deși există zvonuri privind o invitație oficială la Palatul Cotroceni, reprezentanții AUR rămân rezervați, dar dispuși la dialog. Petrișor Peiu a subliniat că partidul va onora o eventuală invitație, însă decizia privind un nume de premier va fi luată exclusiv în forurile de conducere.
„Să vedem dacă vom fi invitați. Am auzit că ar urma să fim invitați. Dacă vom fi invitați, vom merge cu o propunere care va fi decisă de forurile de conducere ale partidului. Nu știu, o propunere de ieșire din criza asta politică generată de criza economică. Și dacă aș ști această propunere, nu aș putea să vă spun, că nu e cinstit.
Dacă mergem, și dacă domnul președinte Dan respectă regulile jocului, adică are niște consultări de tip constituțional, formale, în locul celor informale pe care le tot anunță, atunci va avea o propunere de prim-ministru”, a declarat liderul senatorilor AUR.
Comparația cu regimul lui Carol al II-lea
Critica principală a lui Petrișor Peiu vizează modul în care președintele Nicușor Dan încearcă să gestioneze formarea unei noi majorități. Acesta a avertizat asupra pericolului negocierilor „netransparente” care ar putea submina rolul instituțiilor democratice.
„Noi vom fi puși în situația de a valida o majoritate de tip Carol al II-lea, pe care Nicușor Dan o va găsi în aceste consultări informale. Nu prea văd ce rost mai are. Ce să-i mai spunem? Domnul președinte, sunteți genial, ați găsit o formulă fantastică.
Sau, domnul președinte, v-ați făcut de râs, dar altceva ce să-i spunem? Dacă el are, constituie el deja o majoritate, repet, tip Carol al II-lea, nu știu ce sens mai au consultările formale”, a punctat invitatul lui Robert Turcescu.
Potrivit acestuia, actualul mod de operare de la Cotroceni riscă să ignore voința legislativului:
„În momentul în care tu spui că faci niște consultări informale, adică tu te întâlnești cu liderii partidelor, căutând să creezi tu o majoritate, atunci deja este un comportament de tip Carol al II-lea, adică pui în paranteză existența Parlamentului, instituțiile partidelor”.
Stagflația, „boala profundă” a economiei românești
Dincolo de jocurile politice, Petrișor Peiu a tras un semnal de alarmă sever cu privire la starea economiei naționale. Politicianul susține că România nu se confruntă doar cu o simplă recesiune, ci cu un fenomen mult mai periculos și rar întâlnit: stagflația.
„Suntem în criză, nu în recesiune. Suntem de când s-au anunțat rezultatele pe trimestru 4 al anului 2025. Dar suntem în recesiune tehnică, mă rog. O poveste, cum să fie recesiune. Recesiune tehnică la carte înseamnă să ai o succesiune de două trimestre cu scădere economică.
Numai că la noi erau mai multe fenomene, era amploarea foarte mare, a scăderii din trimestru 4 din 2025, care vă aduc aminte, a fost 1,9%. La care s-a adăugat și rata foarte, foarte mare a inflației.
Care acum este și mai mare. Fenomenul ăsta de stagflație, despre care vă spuneam, este un fenomen care, repet, se întâmplă foarte rar în lumea capitalistă. Și care arată o boală profundă”, a explicat Peiu.
De ce este greu de tratat criza actuală
Problema majoră este lipsa unui „antidot” universal care să vindece simultan inflația și scăderea economică. Măsurile luate pentru una pot agrava sever situația celeilalte.
„E o boală care nu dispare ușor, pentru că dacă administrezi tratamentul pentru inflație, care este creșterea dobânzii de intervenție a Băncii Naționale, înhibi economia.
Și atunci dificultatea situației în care suntem de aici provine că nu există un tratament comun și pentru inflație și pentru recesiune, pentru scăderea economică”, a concluzionat Petrișor Peiu în emisiunea de pe canalul Hai România
