Dragoș Pîslaru apără noua lege a salarizării unitare. Ministrul Muncii: Absolut nimeni nu va avea venitul scăzut. Legea e construită pe principiul protecției veniturilor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat public după criticile apărute în jurul proiectului privind legea salarizării unitare. Oficialul a publicat un mesaj amplu în care a încercat să demonteze ceea ce a numit „topul minciunilor” despre reforma salarială din sectorul public. Dragoș Pîslaru a afirmat că niciun venit aflat în plată nu va fi diminuat și că reforma este necesară pentru eliminarea dezechilibrelor dintre instituțiile statului. Ministrul a explicat că proiectul reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și că termenul pentru adoptarea legii este 31 august 2026.

Dragoș Pîslaru a respins acuzațiile potrivit cărora noua lege a salarizării unitare ar urma să ducă la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Ministrul interimar al Muncii a transmis că proiectul a fost construit pe principiul protejării salariilor aflate deja în plată și că o parte dintre bugetari vor beneficia chiar de majorări.

„Niciun venit aflat în plată nu va scădea. 56% din posturi vor înregistra creșteri. 44% vor primi diferențe compensatorii. Absolut nimeni nu va avea venitul scăzut ca urmare a adoptării acestei legi. Legea e construită pe principiul protecției veniturilor”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a explicat că reforma urmărește și corectarea dezechilibrelor salariale existente între instituții diferite ale statului, unde persoane cu atribuții similare sunt remunerate diferit. În opinia sa, actualul sistem a permis apariția unor inechități și a unor majorări salariale acordate neuniform.

„În prezent avem un sistem complet disfuncțional: funcții identice din instituții diferite sunt plătite diferit, deși atribuțiile sunt aceleași. Acest cadru haotic le-a permis unora „mai speciali” să își crească singuri salariile, totul pe spinarea noastră. De aceea soluția corectă este să adoptăm o salarizare unitară, construită pe echitate pentru toate categoriile profesionale”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Dragoș Pîslaru a mai precizat că noua lege nu reprezintă un proiect apărut în ultimele luni, ci o reformă care trebuia implementată de mai mulți ani, însă a fost amânată succesiv de clasa politică.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Dragoș Pîslaru a negat și ideea potrivit căreia Uniunea Europeană ar dicta nivelul salariilor din România. Ministrul interimar al Muncii a explicat că statul român și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență adoptarea unei legi unitare și respectarea unui cadru bugetar sustenabil.

„România și-a asumat adoptarea unei legi de salarizare unitară prin PNRR. A fost angajamentul României, adoptat de Guvernul și Parlamentul României, prin reprezentanții politici. Ce trebuie să respectăm este un cadru bugetar prin care să nu ajugem în incapacitate de plată”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a susținut că proiectul nu aparține unui singur partid sau unui singur lider politic și că documentul a fost elaborat de specialiști din Ministerul Muncii, împreună cu experți ai Băncii Mondiale. Oficialul a precizat că el a preluat proiectul după instalarea în funcția de ministru interimar.

„Proiectul de lege a fost lucrat de profesioniștii din Ministerul Muncii, cu expertiza Băncii Mondiale. Eu am preluat acest document atunci când am preluat mandatul interimar de ministru al Muncii (cu o lună în urmă) și l-am prezentat public odată ce a fost atins, la nivel politic, un acord din partea partidelor pro-occidentale: PSD, PNL, USR, UDMR”, a transmis ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai declarat că reforma salarizării unitare trebuia adoptată încă din 2022, însă implementarea acesteia a fost amânată în repetate rânduri.

„România trebuia să adopte această lege în 2022. Sau în 2023. Sau în 2024. Sau în 2025. Clasa politică n-a avut curajul să ducă această reformă esențială până la capăt. Termenul pentru adoptare este 31 august 2026, adică finalul PNRR-ului”, a afirmat oficialul.

Dragoș Pîslaru a abordat și subiectul sporurilor acordate în sectorul public, unul dintre cele mai controversate puncte ale proiectului. Ministrul interimar al Muncii a susținut că reforma prevede eliminarea a 87 de sporuri din totalul de 151 existente în prezent și integrarea sumelor respective în salariile de bază.

„Ce am tăiat într-adevăr au fost 87 de sporuri dintr-un total de 151. Adică am eliminat mai mult de jumătate. De ce? Pentru că un sistem sustenabil este construit pe reguli predictibile, nu pe excepții. Sumele respective au fost integrate în salariul de bază”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a respins și criticile potrivit cărora proiectul ar fi fost elaborat fără consultarea sindicatelor și a organizațiilor profesionale. Oficialul a susținut că, în această perioadă, au loc întâlniri și negocieri cu reprezentanții tuturor familiilor ocupaționale.

„Chiar în aceste zile au loc consultări cu toate familiile ocupaționale, sindicate, federații, confederații. Ele nu puteau exista înainte tocmai pentru că nu aveam un proiect de lege pe marginea căruia să discutăm. Vor fi zeci de consultări, toate cu scopul să generăm un act normativ cât mai bun”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Dragoș Pîslaru a insistat că noua lege a salarizării unitare este necesară pentru stabilirea unor reguli uniforme în sistemul public și pentru reducerea discrepanțelor salariale dintre instituțiile statului.