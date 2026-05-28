Marius Budăi desființează „minunea” lui Ilie Bolojan: Scăderea deficitului, o simplă iluzie contabilă. Nu a scăpat, s-a amânat!

Fostul ministru Marius Budăi îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că manipulează datele economice prin amânarea plății facturilor din programul „Anghel Saligny”. Social-democratul susține că scăderea triumfătoare a deficitului bugetar în primele patru luni este doar o iluzie contabilă care ascunde blocarea șantierelor, tăierea investițiilor cu peste 55% și sacrificarea stabilității sociale în detrimentul publicului larg.

Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, a criticat dur anunțul premierului demis, Ilie Bolojan, privind scăderea deficitului bugetar în primele patru luni.

Joi, 28 mai 2026, Budăi a explicat pe pagina sa de Facebook că această realizare reprezintă doar o strategie contabilă de amânare a obligațiilor financiare, asemănătoare situației în care un om pretinde că a făcut economii doar pentru că a lăsat facturile neplătite pe birou.

Social-democratul a subliniat că actualul Executiv de la București a aplicat această tactică păguboasă în cazul fondurilor destinate programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Marius Budăi a amintit că, în perioada similară a anului trecut, guvernul condus de PSD achitase integral toate facturile pentru investițiile locale, oferind predictibilitate primarilor și constructorilor. În schimb, acesta a acuzat actuala administrație că nu a decontat nicio factură, blocând șantierele destinate modernizării școlilor, drumurilor și rețelelor de apă.

De asemenea, fostul oficial a menționat că adoptarea întârziată a bugetului, din motive strict politice, a condus la tăierea masivă a investițiilor publice cu peste 55 de procente.

Marius Budăi a atras atenția asupra consecințelor grave pe care această politică le are asupra echilibrului social, un aspect ignorat în statisticile oficiale prezentate.

El a arătat că tăierea fondurilor lovește direct în cetățeni, menționând cazurile antreprenorilor locali obligați să facă disponibilizări și ale muncitorilor care își pierd contractele de muncă din cauza lipsei de finanțare a primăriilor.

În opinia sa, aleșii locali se află acum în imposibilitatea de a le explica oamenilor motivele pentru care lucrările din comunități s-au oprit. În încheierea mesajului său, fostul ministru social-democrat a subliniat că principiul promovat de actualul premier demis pune cifrele pe primul loc și neglijează nevoile populației.

Marius Budăi a concluzionat că nu se poate vorbi despre o reformă autentică sau despre vreun merit economic atunci când echilibrul contabil este obținut prin provocarea unui dezechilibru social major. Acesta a avertizat că, în timp ce cifrele matematice pot fi aranjate frumos, oamenii sunt mai greu de gestionat.