Marius Budăi desființează „minunea” lui Ilie Bolojan: Scăderea deficitului, o simplă iluzie contabilă. Nu a scăpat, s-a amânat!
SURSA FOTO: Dreamstime - Economia României
Fostul ministru Marius Budăi îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că manipulează datele economice prin amânarea plății facturilor din programul „Anghel Saligny”. Social-democratul susține că scăderea triumfătoare a deficitului bugetar în primele patru luni este doar o iluzie contabilă care ascunde blocarea șantierelor, tăierea investițiilor cu peste 55% și sacrificarea stabilității sociale în detrimentul publicului larg.
Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, a criticat dur anunțul premierului demis, Ilie Bolojan, privind scăderea deficitului bugetar în primele patru luni.
Joi, 28 mai 2026, Budăi a explicat pe pagina sa de Facebook că această realizare reprezintă doar o strategie contabilă de amânare a obligațiilor financiare, asemănătoare situației în care un om pretinde că a făcut economii doar pentru că a lăsat facturile neplătite pe birou.
Social-democratul a subliniat că actualul Executiv de la București a aplicat această tactică păguboasă în cazul fondurilor destinate programului național de investiții „Anghel Saligny”.
Marius Budăi a amintit că, în perioada similară a anului trecut, guvernul condus de PSD achitase integral toate facturile pentru investițiile locale, oferind predictibilitate primarilor și constructorilor. În schimb, acesta a acuzat actuala administrație că nu a decontat nicio factură, blocând șantierele destinate modernizării școlilor, drumurilor și rețelelor de apă.
De asemenea, fostul oficial a menționat că adoptarea întârziată a bugetului, din motive strict politice, a condus la tăierea masivă a investițiilor publice cu peste 55 de procente.
Măsurile de austeritate afectează direct stabilitatea locurilor de muncă și blochează proiectele din teritoriu
Marius Budăi a atras atenția asupra consecințelor grave pe care această politică le are asupra echilibrului social, un aspect ignorat în statisticile oficiale prezentate.
El a arătat că tăierea fondurilor lovește direct în cetățeni, menționând cazurile antreprenorilor locali obligați să facă disponibilizări și ale muncitorilor care își pierd contractele de muncă din cauza lipsei de finanțare a primăriilor.
În opinia sa, aleșii locali se află acum în imposibilitatea de a le explica oamenilor motivele pentru care lucrările din comunități s-au oprit. În încheierea mesajului său, fostul ministru social-democrat a subliniat că principiul promovat de actualul premier demis pune cifrele pe primul loc și neglijează nevoile populației.
Marius Budăi a concluzionat că nu se poate vorbi despre o reformă autentică sau despre vreun merit economic atunci când echilibrul contabil este obținut prin provocarea unui dezechilibru social major. Acesta a avertizat că, în timp ce cifrele matematice pot fi aranjate frumos, oamenii sunt mai greu de gestionat.
Postarea integrală a fostului ministru al Muncii: „Marea minune contabilă a domnului Bolojan! Nu a scăzut nimic. S-a amânat”
„ „Deficitul a scăzut!” – marea minune contabilă a domnului Bolojan!
Ați auzit vestea? Domnul prim-ministru demis Ilie Bolojan și fanii dumnealui anunță triumfători că deficitul bugetar a scăzut în primele patru luni ale anului. Aplauzeee! Flooori! Fanfarăăă!
Doar că – mică problemă – nu a scăzut nimic. S-a amânat.
Există o diferență, pe care orice elev de liceu la profilul contabilitate o cunoaște: dacă nu plătești facturile, soldul tău arată mai bine. Nu ești mai bogat. Nu ești mai chibzuit. Ești doar omul care a lăsat facturile pe birou și declară triumfalist că a făcut economii. Exact asta a făcut domnul Bolojan cu banii pentru programul Anghel Saligny.
Anul trecut, în același interval, Guvernul, cu prim-ministru PSD, achitase toate facturile pentru investițiile locale din 2024. Școlile, drumurile, rețelele de apă – primarii și constructorii știau că banii vin. Acum? Nicio factură plătită. Zero. Nici măcar una. Primarii așteaptă, șantierele stau, cetățenii întreabă.
Iar dacă socotim și faptul că adoptarea bugetului a fost tergiversată luni în șir, și asta doar din îndârjire politică – nu din necesitate economică, atunci tabloul devine complet: investițiile publice au fost tăiate cu peste 55%, iar ce a mai rămas a pornit cu întârziere.
Iată reforma domnului Bolojan: nu plătești, nu investești, dar numești asta responsabilitate fiscală.
Există, însă, un echilibru pe care nicio coloană de cifre nu-l surprinde: echilibrul social. Omul care pierde contractul de muncă pentru că primăria nu a primit banii. Antreprenorul local forțat să concedieze oameni. Primarul care nu poate explica de ce lucrările s-au oprit. Aceștia nu apar în graficele cu deficit. Ei sunt, în viziunea premierului demis, un detaliu colateral. Principiul promovat de domnul Bolojan și fanii dumnealui este: cifrele sunt importante, oamenii pe ultimul loc! Ce liniște socială? Ce empatie față de oameni și nevoile lor? Nimic din toate astea!
Nu există reformă adevărată când prețul ei este plătit exclusiv de cei care nu au voce în formula de calcul. Nu există niciun merit în echilibrul contabil obținut prin dezechilibrul social. Și nu există victorie în a declara că ai cheltuit mai puțin atunci când, de fapt, ai refuzat să plătești ce erai dator.
Cifrele pot fi aranjate frumos – oamenii, mai greu”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de socializare.
