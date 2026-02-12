Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus, după ședința guvernului de joi, că reforma administrației va fi cel mai probabil adoptată prin ordonanță de urgență. Ea a explicat că motivul este calendarul și necesitatea ca noile reguli să intre în vigoare rapid, pentru a ajuta bugetul pe 2026 și pe restul anului în curs.

Dogioiu a adăugat că o procedură normală de angajare durează mult mai mult și că, de aceea, ordonanța de urgență este o soluție mai rapidă. Ea a explicat că, de obicei, după ce Guvernul adoptă un proiect, parlamentarii au trei zile să depună obiecții. Apoi poate urma o moțiune de cenzură, cu cinci zile pentru dezbatere, și eventual o sesizare la CCR, ceea ce prelungește procesul, chiar dacă unele spețe sunt soluționate rapid.

Despre anunțul unor miniștri că nu vor face tăieri, Dogioiu a spus că nu există nicio lege care să poată fi ignorată. Ea a precizat că va fi o decizie politică privind conținutul ordonanței, dar principiul este că tăierile făcute anul trecut vor fi luate în calcul. Astfel, dacă un minister a redus cheltuielile cu 7%, anul acesta va mai tăia doar 3%. Dacă a făcut deja 10%, nu mai are nicio problemă. Reducerile de personal sau reorganizările realizate vor fi luate în considerare la aplicarea procentului de tăiere pe anul acesta. Forma finală a actului normativ va fi cunoscută atunci când va fi adoptată.

Potrivit spuselor sale, învățământul preuniversitar este deja clarificat prin textul pus în transparență decizională. Există o decizie politică în acest domeniu. În privința finalizării actului normativ, Dogioiu a zis că ar putea avea loc o ședință a coaliției la începutul săptămânii viitoare, dar nu a oferit alte detalii concrete despre organizarea și desfășurarea ei.

„Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanţă de urgenţă din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, ele trebuie să-şi producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul de anul viitor, de anul în curs, pe 2026. Deci este necesar că ele să fie în vigoare, să producă efecte pentru a contribui la ţintele pe care ni le-am asumat. Este nevoie de o rapidă intrare în vigoare. Posibil să fie şi asta. Oricum este o procedură care durează mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii. Depunem moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost şi speţe soluţionate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să le eviţi, e pe paşi procedural, ceea ce prelungeşte destul de mult acest proces. Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată. (…) Va urma o decizie politică, în privinţa conţinutului acestei ordonanţe sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanţă. Dar, în mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ţine cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta vă spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toţii în momentul în care va intra şi va urma să fie adoptat. Ceea ce pot să vă spun, că există o decizie politică pe învăţământul preuniversitar. Cel mai probabil o şedinţă de coaliţie ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea şi desfăşurarea ei nu am”, a punctat Dogioiu.

Când a fost întrebată dacă tăierile de 10% s-ar putea aplica și în sănătate, având în vedere amenințările cu grevă ale unor sindicate, Dogioiu a subliniat că actul normativ final încă nu există.