Comisia Europeană a reacționat, miercuri seară, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit un nou termen pentru reforma pensiilor speciale. Într-un răspuns acordat pentru Digi24, oficialii de la Bruxelles au spus că urmează să decidă dacă vor suspenda sau nu 231 de milioane de euro din PNRR.

Comisia a transmis că a luat act de faptul că CCR a amânat din nou o decizie legată de pensiile speciale. Instituția a explicat și pe scurt cum s-a ajuns aici: reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată din PNRR, depusă de România în decembrie 2023.

Oficialii europeni au reamintit că, în mai 2025, Comisia a decis să suspende plata celor 231 de milioane de euro destinate acestei reforme, deoarece condițiile nu erau îndeplinite. Atunci a fost stabilit un nou termen, 28 noiembrie 2025, pentru realizarea reformei.

Ulterior, România a trimis o nouă solicitare prin care a cerut o amânare. Comisia Europeană a anunțat acum că analizează această cerere și toate informațiile legate de situație, inclusiv amânările de la CCR. Instituția a precizat că va anunța autoritățile române când va ajunge la o concluzie, dar că nu poate comenta cât timp evaluarea este încă în desfășurare.

Deocamdată, oficialii de la Bruxelles nu au spus dacă România va primi sau nu cei 231 de milioane de euro. Decizia depinde de clarificările de la București privind reforma pensiilor magistraților.

„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale. Comisia evaluează în prezent această solicitare și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluări aflate în desfășurare”, se arată în comunicatul transmis.

CCR a decis să amâne cu încă o săptămână decizia privind pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Anunțul a fost făcut de biroul de presă al CCR.

Ședința CCR s-a desfășurat în prezența tuturor judecătorilor. În sală a fost prezent și Gheorghe Stan, care intrase în concediu paternal. Sesizarea la CCR privind reforma pensiilor magistraților a fost depusă de Înalta Curte a Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a atras atenția că România riscă să piardă 231 de milioane de euro nerambursabili, bani care ar fi putut fi folosiți pentru achiziția a 2.000 de ambulanțe, construirea a 100 de școli sau inaugurarea a 50 de kilometri de autostradă.

El a explicat că România și-a asumat, încă din noiembrie 2021, prin PNRR, reforma pensiilor speciale, pentru a crea un sistem echitabil, în care pensia să reflecte anii de muncă și să se aplice tuturor românilor, echilibrând totodată bugetul țării.

Potrivit ministrului, de atunci niciun guvern nu s-a ocupat serios de problemă, iar unele proiecte legislative au încercat să mimeze reforma. El a precizat că Ilie Bolojan a fost primul prim-ministru care a făcut pași concreți, depunând toate demersurile legale pentru reforma pensiilor magistraților și pregătind o alternativă constituțională aprobată de Comisia Europeană.

Pîslaru a spus că proiectul de lege a fost contestat de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în octombrie 2025 Curtea Constituțională l-a respins pe vicii de procedură. Ulterior, guvernul a refăcut procedura și a retrimis proiectul, însă CCR a amânat de patru ori decizia finală.

Ministrul a subliniat că tergiversarea deciziei pune în pericol 231 de milioane de euro și a criticat ceea ce a numit „capturarea justiției de un cerc de interese politice”, care neagă prerogativa guvernului de a echilibra bugetul și afectează echilibrul puterilor în stat. El a adăugat că iresponsabilitatea autorităților va avea consecințe și că este timpul ca România să acționeze.