Ioana Dogioiu a explicat că scrisoarea oficială din partea Comisiei Europene, care vizează pierderea a peste 230 de milioane de euro, nu a ajuns încă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, însă transmiterea ei este considerată o etapă procedurală firească, după expirarea termenului stabilit.

Întrebată joi dacă MIPE a primit documentul oficial privind pierderea fondurilor, Ioana Dogioiu a declarat:

„Nu, deocamdată MIPE nu a primit această scrisoare de la Comisia Europeană, dar sigur este, în principiu, o chestiune de zile ca ea să vină. Pentru că cele două luni din momentul 28 noiembrie au expirat și atunci sigur că asta este etapa procedurală imediat următoare. Când va fi trimisă și când va fi primită această scrisoare la nivelul MIPE, vom comunica”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului.

Declarația indică faptul că termenul procedural calculat de la 28 noiembrie a fost depășit, iar în absența îndeplinirii condițiilor impuse, Comisia Europeană urmează să transmită notificarea formală. În acest context, Guvernul nu a primit încă documentul oficial, însă admite că procedura se află în faza finală.

Referindu-se la consecințele acestei situații, Ioana Dogioiu a precizat că lipsa îndeplinirii unui jalon esențial stă la baza deciziei europene, iar acest aspect este legat direct de reforma pensiilor magistraților.

Ioana Dogioiu a subliniat că pierderea fondurilor este legată de neîndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv adoptarea și validarea reformei pensiilor de serviciu ale magistraților. Potrivit acesteia, în lipsa unei decizii favorabile a Curții Constituționale, jalonul nu poate fi considerat îndeplinit.

Întrebată ce răspuns se așteaptă din partea Comisiei Europene, Ioana Dogioiu a afirmat:

„După cum știm foarte bine, fără reforma, care deocamdată nu a trecut de Curtea Constituțională, jalonul nu este considerat îndeplinit”.

Oficialul a mai precizat că Executivul consideră că și-a îndeplinit responsabilitățile care îi reveneau în acest proces legislativ.

„Din punctul de vedere al Guvernului s-au depus absolut toate dirigențele pentru îndeplinirea acestui jalon, dar dincolo de asta nu mai ține de decizia Guvernului”, a mai declarat Dogioiu în același context.

Situația este influențată direct de parcursul legii la Curtea Constituțională a României. Miercuri, judecătorii CCR au decis amânarea pentru data de 18 februarie 2026 a pronunțării unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, marcând astfel a cincea amânare consecutivă în acest dosar.

Potrivit comunicatului oficial transmis de instituție, motivul amânării ține de necesitatea analizării unor documente suplimentare depuse recent.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării în data de 10 februarie2026, în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 18 februarie 2026″, se arată în comunicatul transmis de CCR.

Ioana Dogioiu a anunțat că Executivul a decis să adopte reforma administrației prin ordonanță de urgență, renunțând la varianta asumării răspunderii în Parlament, din considerente legate de calendarul bugetar și de necesitatea aplicării rapide a măsurilor.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a mai declarat că Executivul a ales să adopte reformei administrației prin ordonanță de urgență, în loc de a-și asuma răspunderea în Parlament din motive legate de calendarul bugetar.

Ioana Ene Dogioiu a explicat neceistatea adoptării rapide a actului normativ pentru intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru atingerea țintelor bugetare asumate de Guvern pentru anul 2026.

„Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanță de urgență din motive de calendar, dacă vreți. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi. Ele trebuie să-și producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul pe 2026”, a declarat Dogioiu.

Reprezentanta Guvernului a explicat că o asumare a răspunderii în Parlament ar prelungi procesul legislativ, implicând mai multe etape procedurale.