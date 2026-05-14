În cazul copiilor cu dizabilități, indemnizația pentru cei încadrați în grad de handicap grav a crescut de la 463 lei la 548 lei, potrivit informațiilor transmise de ANPIS. Pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul a fost majorat de la 232 lei la 397 lei, iar pentru copiii cu handicap mediu prestația socială a urcat de la 80 lei la 199 lei.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că noile valori se aplică pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar plata sumelor majorate se va face începând cu luna mai.

Tot din luna mai intră în vigoare și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și numărul copiilor aflați în întreținere.

Pentru familiile monoparentale cu venit net lunar de până la 393 lei, sprijinul variază între 227 lei pentru un copil și 900 lei pentru patru sau mai mulți copii. În cazul familiilor monoparentale cu venituri între 393 lei și 998 lei, ajutorul se situează între 202 lei și 786 lei, în funcție de numărul copiilor, potrivit agenției.

De asemenea, pentru celelalte categorii de familii beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei, cuantumurile sunt cuprinse între 186 lei și 741 lei pentru familiile cu venituri de până la 393 lei și între 145 lei și 571 lei pentru cele cu venituri între 393 lei și 998 lei.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceste beneficii sunt acordate copiilor și adulților cu handicap care au domiciliul sau reședința în România.

ANPIS subliniază că măsurile au ca scop sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile, precum și reducerea riscului de excluziune socială și a dificultăților socio-economice.

