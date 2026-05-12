Sprijin financiar anual de 500 de lei pentru copiii cu dizabilități. Inițiativa legislativă propune un mecanism simplificat de acordare a sprijinului financiar, bazat pe automatizare administrativă. Conform proiectului, familiile copiilor cu dizabilități nu vor fi obligate să depună cereri sau documente suplimentare pentru a beneficia de sumă.

Identificarea beneficiarilor se va realiza automat, pe baza certificatelor de încadrare în grad de handicap existente în bazele de date ale instituțiilor publice. Acest model urmărește reducerea birocrației și eficientizarea procesului de distribuire a fondurilor sociale.

Implementarea măsurii ar urma să fie realizată prin structurile deja funcționale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, fără crearea unor instituții noi sau a unor mecanisme administrative suplimentare.

Proiectul legislativ este conceput astfel încât să se integreze în actualul sistem de prestații sociale, respectând principiile de claritate legislativă, predictibilitate și coerență cu legislația în vigoare privind normele de tehnică legislativă.

Potrivit datelor incluse în expunerea de motive, numărul estimat al beneficiarilor este de aproximativ 85.551 de copii. În raport cu suma propusă de 500 de lei anual pentru fiecare copil, impactul bugetar total ar fi de circa 42,8 milioane de lei pe an.

Finanțarea ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, fără a fi necesară înființarea unor structuri administrative suplimentare.

Scopul principal al inițiativei este asigurarea unui tratament egal pentru toți copiii cu dizabilități, indiferent de zona în care locuiesc. Prin acordarea unui sprijin financiar standardizat și automatizat, autorii proiectului urmăresc atât creșterea eficienței sistemului social, cât și reducerea poverii administrative pentru familii.

De asemenea, măsura este gândită pentru a asigura un acces predictibil și uniform la sprijinul financiar, contribuind la îmbunătățirea calității vieții copiilor vulnerabili.

Propunerea se află în faza de dezbatere parlamentară și urmează să fie analizată în comisiile de specialitate ale Senatului. Ulterior, proiectul poate fi supus votului în plen și, dacă este adoptat, va parcurge etapele legislative necesare pentru a deveni lege.