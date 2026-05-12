O nouă disciplină obligatorie în școli. Proiectul legislativ vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, astfel încât această materie să devină parte din trunchiul obligatoriu de studiu al elevilor.

Inițiatorii proiectului invocă mai multe probleme sociale și de sănătate publică, printre care rata scăzută a vaccinării, abandonul școlar și creșterea consumului de droguri în rândul adolescenților.

Aceștia susțin că România se află într-o situație de vulnerabilitate mai accentuată decât media Uniunii Europene în ceea ce privește indicatorii educaționali, prevenția, sănătatea reproducerii, vaccinarea și expunerea copiilor și tinerilor la comportamente de risc, inclusiv consumul de droguri.

Parlamentarii fac referire la avertismentele Organizației Mondiale a Sănătății privind reapariția focarelor de rujeolă și scăderea acoperirii vaccinale la nivel european.

În România, doar 62% dintre copii au primit a doua doză de vaccin ROR în 2024, procent considerat mult sub pragul recomandat. OMS precizează că pentru eliminarea rujeolei este necesară o acoperire vaccinală de cel puțin 95% pentru ambele doze ale vaccinului.

De asemenea, Europa a înregistrat în 2024 cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimii peste 25 de ani, iar riscul de apariție a focarelor rămâne ridicat, potrivit OMS și UNICEF.

„Este necesara o acoperire vaccinala de cel puțin 95% cu prima și a doua doză de vaccin rujeolic”, susțin OMS și UNICEF.

Inițiatorii proiectului subliniază și creșterea consumului de droguri în rândul elevilor, considerând că este necesară consolidarea prevenției prin educație sistematică, adaptată vârstei, înainte ca experimentarea să se transforme în consum repetat și comportamente de risc.

„Fenomenul relevă necesitatea consolidării prevenției primare prin educație sistematică, adaptată vârstei, înainte ca experimentarea să se transforme în consum recurent și în conduită de risc”, susțin parlamentarii.

De asemenea, este menționată problema sarcinilor la minore. Potrivit datelor UNICEF, unul din zece copii din România se naște dintr-o mamă adolescentă.

Noua materie ar urma să fie introdusă ca disciplină obligatorie în școli, iar programa și manualele ar urma să fie realizate de Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății.

În plus, proiectul prevede cursuri de pregătire pentru profesori, care ar urma să fie organizate prin Institutul Național de Sănătate Publică și prin direcțiile de sănătate publică.

Inițiatorii susțin că implementarea ar putea fi realizată rapid, deoarece ar folosi structurile și personalul deja existente, ceea ce ar însemna un impact bugetar suplimentar redus.

Totuși, proiectul nu stabilește deocamdată din ce clase ar urma să fie predată disciplina și nici numărul de ore alocate, aceste detalii urmând să fie stabilite ulterior prin planurile-cadru și programa școlară.

Consiliul Economic și Social a emis un aviz favorabil pentru inițiativă, dar a recomandat ca „competența pentru sănătate și prevenție” să fie integrată în competențele-cheie existente, precum cele digitale, sociale sau civice, în loc să fie introdusă ca o competență complet nouă.

În același timp, CES consideră că este necesară o abordare mai clară și mai sistematică a educației pentru sănătate, având în vedere creșterea problemelor de sănătate în rândul elevilor.