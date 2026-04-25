Situația sistemelor public de educație și sănătate din România a fost analizată critic de Remus Borza, lichidator judiciar, în cadrul podcastului Contrapunct. Invitat de Dan Andronic și Radu Coșarcă, Borza a vorbit despre modul în care sunt gestionate resursele financiare enorme alocate acestor domenii, susținând că problema principală nu este lipsa banilor, ci managementul defectuos.

Remus Borza a respins ideea că sistemul educațional ar fi subfinanțat, punctând faptul că sumele alocate sunt considerabile, însă rezultatele sunt dezastruoase.

„La învățământ e și mai groasă. 284.000 de salariați, din care 240.000 sunt dascăli. Restul, personal TESA. Păi aici e vorba de administrare, de organizare, de management. Învățământul vorba unui clasic, scoate prostul cu diplomă sau analfabetul funcțional. Nu putem vorbi de subfinanțare câte vreme vorbim de 60 de miliarde de lei pe învățământ.

N-avem o universitate în top 500. La testele PISA suntem ultimii. 7.000 de dascăli care nu-și iau examenul de definitivare an de an, că au note de 2 și 3, adică sunt proști grămadă. Bun, populația școlară, atenție, s-a înjumătățit la 5 milioane, la 2,4 milioane. Crește abandonul școlar. Bun, pe învățământ, pe învățământ, iarăși, mulți idioți vorbesc de subfinanțarea noastră, a declarat Remus Borza în cadrul emisiunii difuzate pe canalul de YouTube Hai România.

În ceea ce privește sănătatea, invitatul a subliniat discrepanța majoră dintre bugetele generoase și starea precară a sistemului, care conduce la statistici îngrijorătoare privind mortalitatea și calitatea actului medical.

„Avem 104 miliarde de lei anul ăsta. Adică 21 de miliarde de euro. Tot timpul a crescut bugetul. 21 de miliarde. România e numărul unu în Europa la mortalitate infantilă, la infecții nosocomiale și intraspitalicești, la diabet, la oncologie, la incidență bolilor cardiovasculare și AVC. Adică te omoară cu zile. A crescut numărul mortalități, în pandemie aveam 150.000, acum avem 230.000 de morți anual. Malpraxis, indiferență, deși sunt bani, a explicat invitatul emisiunii.

Remus Borza a avertizat că România se află într-un punct critic și că fără o reformă profundă a administrației, riscurile economice devin iminente. Acesta a pledat pentru adoptarea unui model similar cu cel polonez pentru a redresa eficiența sistemelor publice.

„Și aici e nevoie de reformă. Dar în primul rând, Dan, e nevoie de reformă pe administrație, cum spuneai și tu. Deci dacă noi nu ne asumăm modelul polonez, noi intrăm în faliment. Mai avem de unde, da, pentru că sunt 20 de miliarde pe sănătate, 30 de miliarde de euro, sunt 50 pe administrație, mai sunt 15 miliarde, 16 miliarde pe învățământ, 65 de miliarde de euro să finanțezi trei sisteme redundante, ineficiente, contraproductive”, a concluzionat Remus Borza.