Costul finanțării datoriei publice a crescut alarmant în România. Un subiect ce a fost dezbătut, vineri, la podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Alături de Dan Andronic și de Radu Coșarcă, invitat a fost lichidatorul judiciar Remus Borza.

„România este într-o situație în care are nevoie disperată de bani”, a spus Radu Coșarcă, referitor la scenariul listării companiilor de stat la bursă.

Invitatul podcastului a explicat că situația din 2025 a fost mult mai rea comparativ cu cea din 2024, în ceea ce privește costurile finanțării datoriei publice.

Dan Andronic este de părere că toate drumurile duc spre economie, domeniul vital.

„Datoria publică a ajuns la 1900 de miliarde. De fiecare dată când vorbim de politică, mi-aduc aminte de campania din 1990, cred că era Bill Clinton – Bush. It’s about economy, stupid. Întotdeauna este vorba despre economie. Eu abordez criza politică în primul rând din punct de vedere economic. Noi o abordăm așa, care e catastrofală. E multă inconștiență. Tot ceea ce se întâmplă, pe mine mă interesează din punct de vedere economic. Și am spus și data trecută, eu am suspendat apariția Evenimentului Istoric pentru că nu îmi mai permit să cheltuiesc o grămadă de bani lunar și să-i încasez, dacă îi încasez, din când în când. De ce? Pentru că s-a ajuns aproape în situația, nu știu dacă mai țineți minte, cu Nicolae Văcăroiu. Blocaj în economie. Ponderea statului în economie era mare atunci, nu știu, 82%, nu știu cât avea. Acum se ajunge la un blocaj în economie în zona privată”, a afirmat Dan Andronic.

Remus Borza a explicat că sunt foarte mari probleme din cauza creșterii TVA-ului.

„Noi am luat banul de pe ochiul mortului, cum se spune în popor, am crescut TVA-ul de la 19 la 21%, am crescut cu 10% accizele și dacă vă uitați pe execuția bugetară la 12 luni, veți vedea, că tocmai pe TVA și pe accize avem un nerealizat, un neîncasat consistent.

8 miliarde de lei la TVA și 2,5 miliarde la acciză”, a spus Remus Borza.