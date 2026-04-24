Avocatul Gelu Pușcaș a arătat că, potrivit unei decizii analizate în instanță, simpla exprimare în scris a dorinței unui proprietar de a deveni membru nu este suficientă pentru dobândirea automată a acestei calități.

În analiza prezentată de avocat pe Facebook, instanța a concluzionat că asociația de proprietari are competența de a analiza o astfel de cerere și poate decide fie aprobarea, fie respingerea acesteia. În același timp, a fost subliniat faptul că ar fi fost utilă formularea unui capăt de cerere distinct în proces, pentru a permite o analiză mai detaliată a raționamentului juridic până la capăt pe această problemă specifică.

Potrivit interpretării instanței, din prevederile Legii nr. 196/2018 rezultă că depunerea unei cereri de aderare pentru persoanele care nu au semnat acordul de asociere reprezintă o condiție necesară, dar nu suficientă pentru obținerea calității de membru. Așadar, este obligatorie și aprobarea cererii de către asociația de proprietari.

„Asociația de proprietari poate respinge cererea de aderare? O instanță de judecată a analizat și a concluzionat că simpla exteriorizare a manifestării de voință a proprietarului, formulată în scris, nu este suficientă pentru a dobândi calitatea de membru al asociației. Asociația urmează a analiza cererea și poate dispune, fie aprobarea, fie respingerea. Interesant ar fi fost să avem și un capăt de cerere pe acest aspect pentru a putea observa raționamentul instanței până la final pe această particularitate. Cert este că instanța reținut că asociația poate respinge o astfel de cerere venită din partea proprietarului", a scris Gelu Pușcaș pe Facebook.

În cazul analizat, cererea unei persoane a fost respinsă de asociația de proprietari printr-o notă de informare emisă în anul 2020. Instanța a precizat că nu este abilitată să se pronunțe asupra modului în care asociația a gestionat această decizie, deoarece acest aspect nu a făcut obiectul acțiunii aflate pe rol și persoana vizată nu era titular al procesului.

Prin aceste clarificări, se conturează ideea că statutul de membru al unei asociații de proprietari nu se obține automat în urma unei simple solicitări scrise, ci depinde de o procedură internă de analiză și aprobare din partea asociației.

„Reținerea instanței: ‘este necesar a se preciza că din economia Legii nr. 196/2018 reiese că depunerea unei cereri de acordare a calității de membru al asociației de proprietari în cazul persoanelor care nu au semnat acordul de asociere constituie o cerință necesară, dar nu și suficientă, în sine, pentru ca persoana solicitantă să obțină calitatea în discuție fiind necesară aprobarea cererii de către asociația de proprietari. Or, cererea numitei xx a fost respinsă de către asociația de proprietari pârâtă prin nota de informare nr. xx/xx.xx.2020, iar prezenta instanță nu este abilitată să se pronunțe cu privire la conduita asociației de proprietari, în condițiile în care acest act al asociației nu figurează printre obiectele prezentei acțiuni, iar persoana pe numele căreia a fost emisă nu este titular al prezentei acțiuni’”, a scris avocatul.

