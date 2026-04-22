Procesul de implementare a noilor pubele inteligente presupune o etapă premergătoare de informare și instruire a administratorilor de blocuri, în contextul în care aceștia vor avea un rol esențial în distribuirea accesului către locatari. Reprezentanții Salubris au organizat deja sesiuni dedicate, la care au participat aproximativ jumătate dintre președinții asociațiilor de proprietari din Iași.

În total, circa 500 de asociații vor fi integrate în noul sistem, iar o ultimă sesiune de prezentare urmează să completeze acest proces, informează ziaruldeiasi.ro.

„Vom merge cu procesul dual o perioadă de timp, până când vor fi funcționale toate eco-insulele, iar erorile care pot să apară vor fi și ele rezolvate, respectiv până când omenii se vor obișnui să le folosească – pentru că nu vrem să pățim ca în alte orașe, să găsim pungile cu deșeuri pe jos”, a declarat Ana-Maria Șchiopu, după prezentările organizate pentru asociații.

În paralel, Primăria Iași a publicat un ghid oficial de utilizare a noilor pubele pentru gunoi, document care detaliază pașii necesari pentru acces și utilizare corectă. Sistemul funcționează pe bază de card sau aplicație mobilă, fiecare utilizator fiind limitat la zona arondată.

Introducerea noilor pubele nu va elimina imediat infrastructura existentă, autoritățile optând pentru o perioadă de tranziție controlată. Astfel, containerele clasice vor rămâne active până la finalizarea completă a înrolării utilizatorilor și stabilizarea sistemului digital.

Distribuirea cardurilor se va face etapizat, în funcție de organizarea fiecărei asociații, prin intermediul unei platforme digitale dedicate. Aceasta va permite înregistrarea utilizatorilor și gestionarea accesului la eco-insule.

Această abordare graduală are rolul de a preveni disfuncționalitățile și de a facilita adaptarea populației la noul mod de utilizare a pubelelor. În plus, autoritățile încearcă să evite situațiile în care deșeurile ar putea fi abandonate în afara spațiilor special amenajate.

Noile pubele instalate în Iași fac parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR, cu o valoare totală de aproximativ 24 de milioane de lei. Până în prezent, au fost montate 150 de eco-insule, fiecare fiind echipată cu mai multe celule destinate colectării separate a deșeurilor.

Fiecare modul include șase compartimente pentru fracții distincte: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Capacitatea containerelor variază între 1,5 și 3 metri cubi, iar ridicarea deșeurilor va fi realizată automat de autogunoiere de capacitate mare.

Un element esențial al sistemului îl reprezintă contorizarea cantităților de deșeuri. Fiecare pungă depusă va fi asociată unui card, ceea ce permite monitorizarea exactă a volumului generat de fiecare gospodărie.

Introducerea accesului controlat la pubele are ca obiectiv implementarea principiului „plătești pentru cât arunci”, care va influența direct costurile suportate de populație. Sistemul va permite diferențierea facturilor în funcție de comportamentul fiecărei gospodării.

Cardurile distribuite nu vor putea fi utilizate la alte eco-insule, tocmai pentru a asigura corectitudinea datelor colectate.

„Cu cât o gospodărie colectează mai puțin deșeu menajer și mai mult reciclabil, cu atât mai puțin va plăti la final de lună sau la sfârșit de an”, a explicat Mădălina Bîrsășteanu, după prezentarea componentelor digitale ale sistemului.

De asemenea, fiecare modul este autonom energetic, fiind dotat cu baterii încărcate prin panouri fotovoltaice. Astfel, funcționarea nu depinde de rețeaua electrică, însă accesul poate fi restricționat temporar în cazul în care capacitatea de depozitare este atinsă.

