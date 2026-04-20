Potrivit sursei citate, Aeroportul Internațional Henri Coandă se află în prezent într-un amplu proces de modernizare, care vizează atât zona operațională destinată mișcării aeronavelor, cât și terminalele de pasageri și infrastructura de suport necesară traficului aerian.

În contextul creșterii constante a numărului de pasageri care ajung la aeroport din alte localități cu microbuze, autobuze sau autocare, realizarea unei autogări dedicate este considerată necesară pentru a asigura condiții mai eficiente și mai sigure de îmbarcare și debarcare.

Noua zonă destinată transportului rutier de persoane va avea o suprafață de aproximativ 4.300 mp și va fi amplasată în apropierea Terminalului Plecări, în zona parcării pentru pasageri, cu acces direct dinspre sensul giratoriu, facilitând astfel intrarea rapidă a autocarelor, microbuzelor și autobuzelor.

Infrastructura va permite operarea simultană a minimum 6 autocare, 15 microbuze și 2 autobuze, fiind prevăzute și spații speciale pentru staționarea în siguranță a vehiculelor aflate în așteptare.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a început implementarea proiectului pentru realizarea unei autogări la Aeroportul ”Henri Coandă”, prin finalizarea licitaţiei de achiziţie a studiilor de fezabilitate privind ”Amenajarea infrastructurii de transport pentru staţie îmbarcare/debarcare pasageri la AIHCB””, informează luni CNAB.

Pentru confortul pasagerilor, noua autogară va include și o sală de așteptare, menită să ofere condiții mai bune în perioadele de tranzit.

Accesul autovehiculelor va fi gestionat prin sisteme automatizate, precum bariere cu cititoare de numere de înmatriculare, afișaj electronic al locurilor disponibile și supraveghere video, pentru monitorizarea fluxurilor de intrare și a zonelor de staționare.

Compania Națională Aeroporturi București urmează să primească studiul de fezabilitate în termen de 60 de zile, după care va fi demarată etapa legală de construcție propriu-zisă a proiectului.

Aeroportul Internațional Iași va beneficia de un master-plan de dezvoltare actualizat, a anunțat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Potrivit planurilor, în zona vestică a aeroportului este prevăzută extinderea componentei civile prin unirea terminalelor T3 și T4, transformarea terminalului T2 în terminal cargo și construirea unui nou turn de control.

În partea estică, proiectul include realizarea conexiunii directe dintre aeroport și viitoarea autostradă Autostrada A8, pentru a facilita accesul rutier regional.

De asemenea, în zona Stația Cristești va fi dezvoltat un punct intermodal care va permite transferul între transportul rutier și cel feroviar.

Prin programul european SAFE, România va asigura și legătura rutieră pe autostradă între Iași și Ungheni, în Republica Moldova, consolidând conexiunile transfrontaliere.

Totodată, un alt program european prevede electrificarea tronsonului de cale ferată Târgu Frumos–Ungheni, contribuind la modernizarea infrastructurii de transport din regiune.