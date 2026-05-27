Facturi duble la gunoi. Noile reguli de colectare care se pregătesc. Cine riscă taxe duble

Locuitorii din Sectorul 3 care nu separă corect deșeurile ar putea plăti facturi de două ori mai mari pentru serviciul de salubrizare, potrivit unui proiect care urmează să fie dezbătut și votat de Consiliul Local pe 27 mai.

Proiectul vizează implementarea sistemului economic „Plătește pentru cât arunci”, mecanism care urmărește taxarea utilizatorilor în funcție de modul în care colectează și gestionează deșeurile.

Autoritățile locale susțin că măsura are rolul de a reduce cantitatea de gunoi rezidual, de a crește gradul de reciclare și de a alinia Sectorul 3 la obiectivele europene privind economia circulară și protecția mediului.

Documentul stabilește mai multe obiective principale:

reducerea cantității de deșeuri reziduale;

creșterea colectării selective;

aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;

atingerea țintelor europene privind reciclarea și gestionarea deșeurilor.

Potrivit proiectului, serviciul de colectare a deșeurilor va fi facturat direct de operatorul de salubrizare către utilizatori, iar tarifele vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3.

Pentru persoanele fizice, tariful va fi calculat în lei/lună/persoană.

În cazul persoanelor juridice, modalitatea de calcul diferă în funcție de tipul recipientelor folosite:

lei/mc pentru firmele care utilizează pubele și cupe de 1,1 mc;

lei/tonă pentru firmele care folosesc containere de 7 mc, 16 mc sau 24 mc.

Autoritățile spun că sistemul urmărește o corelare mai clară între cantitatea de deșeuri produsă și costurile suportate de fiecare utilizator.

Noul regulament stabilește mai multe categorii de deșeuri care trebuie colectate separat de către locuitori și firme:

hârtie și carton;

plastic și metal;

sticlă;

deșeuri reziduale;

biodegradabile;

deșeuri din construcții;

deșeuri voluminoase;

biodegradabile provenite din parcuri și grădini.

Pentru implementarea sistemului, utilizatorii vor fi dotați cu recipiente separate pentru fracțiile de gunoi.

Astfel:

fracția umedă va fi colectată în pubele de 120 litri;

fracția uscată va fi colectată în pubele de 240 litri și cupe de 1,1 mc.

Autoritățile susțin că separarea corectă a deșeurilor este esențială pentru reducerea cantităților care ajung la groapa de gunoi și pentru creșterea reciclării.

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului vizează sancționarea utilizatorilor care nu separă corect deșeurile.

Potrivit documentului, în cazul în care este predată o altă fracție decât cea programată, utilizatorul va suporta:

costul de colectare și transport pentru deșeul necolectat;

costul colectării printr-o autospecială distinctă pentru fracția greșită.

În plus, cei care nu colectează selectiv deșeurile vor fi penalizați prin aplicarea unui tarif dublu.

Proiectul prevede „facturarea unui tarif de două ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deșeurilor municipale”.

Tariful final va include:

tariful pentru deșeuri reziduale;

tariful pentru biodegradabile;

tariful pentru deșeuri reciclabile.

Costurile vor fi facturate separat.

Noul regulament vine după ce Consiliul Local Sector 3 a aprobat, în ședința din 29 aprilie 2026, majorarea tarifelor pentru colectarea separată a deșeurilor.

Noile valori sunt:

599,29 lei/tonă fără TVA;

725,14 lei/tonă cu TVA.

Majorarea este de aproximativ 12,65%.

Creșterea tarifelor apare în contextul în care autoritățile locale încearcă să reducă nivelul de poluare și să îmbunătățească gradul de reciclare.

Implementarea sistemului „Plătește pentru cât arunci” face parte din măsurile prin care administrațiile locale încearcă să atingă țintele europene privind reciclarea și reducerea cantităților de gunoi depozitate.

România se află printre statele europene cu cele mai mici rate de reciclare și cu un nivel ridicat al deșeurilor care ajung la gropile de gunoi.

Autoritățile susțin că noul sistem de tarifare are rolul de a încuraja populația să sorteze mai atent deșeurile și să reducă volumul de gunoi rezidual.

Potrivit proiectului, noul mecanism urmărește „stabilirea unui sistem de tarifare echitabil, corelat cu cantitatea de deșeuri generate de fiecare utilizator, în vederea stimulării colectării selective și reducerii impactului asupra mediului”.

Aplicarea regulamentului ar putea schimba semnificativ modul în care locuitorii gestionează gunoiul menajer.

Situație Posibil efect Colectare selectivă corectă Menținerea tarifelor standard Deșeuri amestecate Factură dublă Predarea fracției greșite Costuri suplimentare de colectare Creșterea reciclării Reducerea cantității de gunoi rezidual Nerespectarea regulilor Penalizări și taxe mai mari

Proiectul urmează să fie votat de Consiliul Local Sector 3 pe 27 mai.

Și alte sectoare din Capitală aplică reguli privind colectarea separată a deșeurilor, însă sistemele diferă de la o administrație la alta.

În unele sectoare, taxa de salubrizare este calculată pe persoană și inclusă separat în obligațiile fiscale locale, în timp ce în altele serviciul este gestionat prin contracte directe între asociațiile de proprietari și operatorii de salubritate.

Sectorul 1 și Sectorul 2 au implementat în ultimii ani sisteme de colectare separată pentru hârtie, plastic, metal și sticlă, însă fără aplicarea generalizată a unor penalizări directe prin facturi duble pentru cei care nu sortează gunoiul.

În Sectorul 4 și Sectorul 6 au fost extinse platformele pentru colectare selectivă și containerele dedicate fracțiilor reciclabile, iar autoritățile locale au derulat campanii pentru creșterea gradului de reciclare.

Sectorul 5 se confruntă în continuare cu probleme legate de infrastructura de colectare și de gestionarea deșeurilor, în timp ce Sectorul 3 este deja unul dintre cele mai avansate sectoare din București în ceea ce privește implementarea sistemelor separate pentru fracția uscată și fracția umedă.

Diferența majoră este că proiectul aflat acum în dezbatere în Sectorul 3 introduce explicit sancționarea celor care nu colectează selectiv prin aplicarea unui tarif de două ori mai mare.

Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru atingerea țintelor europene privind reciclarea și reducerea cantităților de gunoi care ajung la depozitare.

România continuă să se afle printre statele Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate de reciclare, iar administrațiile locale sunt obligate să implementeze sisteme mai stricte pentru colectarea separată a deșeurilor.