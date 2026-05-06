Activitățile ilegale cu deșeuri sunt în centrul anchetelor. Verificările au fost realizate cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov și al Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești, fiind implicați 11 comisari ai Gărzii de Mediu și 30 de jandarmi. Acțiunea a avut ca scop identificarea și sancționarea abaterilor privind regimul deșeurilor și protecția mediului.

„Au fost derulate controale la amplasamente/persoane fizice, vizând infracţiuni grave de mediu desfăşurate în mod constant şi organizat: arderea şi îngroparea ilegală a deşeurilor rezultate din dezmembrări auto şi alte activităţi economice, colectarea şi valorificarea fără autorizaţie a deşeurilor feroase şi neferoase, abandonarea deşeurilor şi incinerarea lor în scopul diminuării cantităţilor”, a transmis Garda de Mediu Ilfov.

„Această acţiune continuă lupta împotriva comerţului ilegal cu deşeuri, dar mai ales împotriva arderilor ilegale de deşeuri. Scopul acestor acţiuni este acela de a descuraja activităţile ilegale cu deşeuri şi de a destructura grupurile care le desfăşoară. În acest context, este foarte important să atragem atenţia asupra nevoii de a modifica şi îmbunătăţi cadrul legal actual, astfel încât mecanismele care stau la baza unor astfel de «afaceri» să nu mai poată fi puse în mişcare”, a subliniat Garda de Mediu Ilfov.

Controlul de miercuri continuă demersurile începute anterior, inclusiv sesizarea penală colectivă înaintată organelor de cercetare penală în octombrie 2024. De asemenea, acțiunea se înscrie în seria celor peste 50 de controale efectuate începând din 2022, în urma cărora au fost confiscate sute de tone de deșeuri, au fost întocmite peste 15 sesizări penale în persoană și o sesizare penală colectivă, precum și confiscate 18 mijloace de transport folosite la comiterea faptelor.

Autoritățile reamintesc că faptele constatate, de la incendierea și abandonarea deșeurilor până la eliminarea acestora în spații neautorizate, reprezintă infracțiuni și sunt pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani.