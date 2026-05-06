Negocierile dintre Guvernul condus de Ilie Bolojan și conducerea OMV Petrom au vizat prelungirea acordurilor petroliere pentru exploatările onshore care expiră în 2028. Potrivit documentelor obținute de Mediafax, noul termen propus pentru concesiuni este 31 decembrie 2043.

În proiectul de Act Adițional negociat între ANRMPSG și OMV Petrom apare una dintre cele mai importante clauze ale acordului: menținerea regimului fiscal și a redevențelor pe întreaga durată a concesiunilor.

Documentul stabilește inclusiv modul în care vor fi calculate redevențele petroliere în cazul în care România va avea prețuri reglementate sau plafonate pentru petrol.

Documentul conține și o clauză privind exceptarea anumitor cantități de petrol de la plata redevențelor.

„10.1.5 Pentru cantitățile de petrol destinate constituirii stocului minim de siguranță nu se datorează redevență”, este prevederea inclusă în proiectul de act adițional.

În același document apare și clauza de stabilitate fiscală negociată între statul român și OMV Petrom.

„10.2.1. Regimul fiscal specific aplicabil operațiunilor petroliere reglementate de prezentul ACORD, care vizează sfera, cuantumul, baza de impozitare, metoda de calcul si durata de aplicare, precum și regimul redevențelor, conform prevederilor în vigoare la data de [DATA ACTULUI ADITIONAL], se aplică pe toată durata de valabilitate a prezentului ACORD”, se arată în document.

Actul introduce însă și două excepții importante, care permit modificarea regimului fiscal în anumite situații speciale.

„10.2.2. Pe perioada instituirii stării de asediu, de urgenta sau situatii de urgenta la nivel national, se pot institui masuri temporare derogatorii de la prevederile articolului 10.2.1 din prezentul ACORD. 10.2.3. De asemenea prevederile articolului 10.2.1 din prezentul ACORD nu se aplică în cazul situațiilor care necesită aducerea la îndeplinire a respectării legislației europene de către Romania, în calitate de Stat Membru”, mai prevede proiectul negociat.

Un al doilea document confidențial analizat este proiectul unei ordonanțe de urgență care modifică Legea petrolului nr. 238/2004 și stabilește noile redevențe petroliere.

Textul proiectului indică majorări importante pentru toate categoriile de exploatări petroliere și de gaze naturale din România.

Pentru producția de țiței și condensat, documentul prevede următoarele niveluri:

4,9% pentru zăcăminte care produc sub 10 tone/trimestru, față de 3,5% în prezent;

7% pentru zăcăminte care produc între 10 și 20 tone/trimestru, față de 5%;

9,8% pentru zăcăminte care produc între 20 și 100 tone/trimestru, față de 7%;

18,9% pentru zăcăminte care produc peste 100 tone/trimestru, față de 13,5%.

Documentul stabilește și noile redevențe pentru producția de gaze naturale:

4,9% pentru zăcăminte care produc sub 10 milioane mc/trimestru, față de 3,5%;

10,5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 50 milioane mc/trimestru, față de 7,5%;

12,6% pentru zăcăminte care produc între 50 și 200 milioane mc/trimestru, față de 9%;

18,2% pentru zăcăminte care produc peste 200 milioane mc/trimestru, față de 13%.

În proiectul consultat de sursa citată apar și alte taxe negociate în cadrul acordului.

„b) o cotă de 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului; d) o cotă de 4,4% din valoarea venitului brut realizat din operaţiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, se arată în proiectul de ordonanță.

Documentele analizate de MEDIAFAX arată că una dintre condițiile impuse de statul român a fost renunțarea de către OMV Petrom la litigiile deschise la Paris și în instanțele din România.

În paralel, compania ar urma să își asume obligațiile istorice de mediu și costurile de abandonare prevăzute în contractul de privatizare.

„În viitor, obligațiile istorice de mediu și abandonare conform Anexei P a contractului de privatizare estimate la aproximativ 600 milioane euro (sumă pe termen lung neactualizată la valoarea prezentă) sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri”, au transmis oficialii companiei într-o informare publicată la Bursa de Valori București.

În decembrie 2025, Ilie Bolojan a prezentat public acordul drept o resetare a relației dintre stat și companie.

„Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani”, afirma atunci premierul.

La rândul său, compania confirma că negocierile au inclus atât creșterea redevențelor, cât și modificarea regimului de taxare.

„Acest set de obiective include modificări ale redevențelor și impozitării specifice, cu întărirea stabilității fiscale pe viitor, precum și ajungerea la un acord privind obligațiile istorice de mediu și abandonare”, au transmis oficialii OMV.

Directorul financiar al OMV Petrom, Alina Popa, a declarat recent că implementarea măsurilor convenite cu statul român a fost întârziată.

Potrivit acesteia, modificările legislative necesare nu au fost încă finalizate, iar aplicarea noilor redevențe va avea loc doar după adoptarea actelor normative.

„Procesul de implementare a fost în desfășurare în primul trimestru, însoțit de numeroase discuții, însă nu a fost încă finalizat. Ne așteptăm ca acesta să fie finalizat în al doilea trimestru”, a declarat Alina Popa.

Oficialul companiei a confirmat și faptul că majorarea redevențelor negociată cu statul român este estimată la aproximativ 40%.

„Într-adevăr, este vorba de o creștere a redevențelor, dar și de o modificare a impozitării suplimentare. Nu avem încă toate detaliile finalizate”, a explicat directorul financiar al OMV Petrom.

Tabel | Datele-cheie din documentele confidențiale privind negocierile dintre Ilie Bolojan și OMV Petrom: