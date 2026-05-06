Piața globală a petrolului intră într-o etapă de volatilitate ridicată, influențată în principal de tensiunile geopolitice și de incertitudinile privind securitatea rutelor energetice internaționale. Printre factorii recenți se numără și o propunere de pace formulată de Iran, care include condiții complexe precum ridicarea sancțiunilor, retragerea forțelor militare și garanții de neagresiune, notează Dumitru Chisăliță pe site-ul Asociația Energia Inteligentă (AEI).

În acest context, analiștii consideră că șansele de implementare sunt reduse, ceea ce menține riscul unor blocaje strategice în zone critice de transport energetic, inclusiv Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante artere pentru comerțul global cu petrol.

Analizele recente ale pieței arată o lipsă clară de consens între instituțiile financiare și energetice.

Pe de o parte, unele modele de prognoză, inclusiv cele asociate platformelor de analiză economică, indică o posibilă creștere accelerată a prețului petrolului:

~110 USD/baril în trimestrul 2 din 2026

~116 USD/baril în trimestrul 3 din 2026

~120 USD/baril la finalul anului 2026

~124 USD/baril la începutul anului 2027

Aceste scenarii sunt susținute de ipoteza unei oferte globale constrânse și a unor tensiuni geopolitice persistente.

Pe de altă parte, există prognoze complet diferite, care indică o posibilă scădere a prețurilor:

aproximativ 76 USD/baril în 2027 (scenarii de echilibrare a pieței)

chiar în jur de 60 USD/baril în scenarii bearish, bazate pe creșterea producției globale și reducerea presiunilor geopolitice

Această divergență evidențiază caracterul extrem de incert al pieței petroliere actuale.

În mod tradițional, prețul petrolului era determinat de raportul dintre cerere și ofertă. În prezent însă, factorul geopolitic a devenit dominant.

Posibile întreruperi ale fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, sancțiuni economice sau escaladarea conflictelor pot modifica rapid echilibrul pieței. În astfel de condiții, prețul petrolului nu mai reflectă doar consumul global, ci și nivelul de risc geopolitic perceput.

În scenarii extreme, analiștii nu exclud depășirea pragului de 120 USD/baril, în special dacă apar blocaje logistice sau restricții asupra exporturilor.

Pentru Europa, efectele unei eventuale creșteri semnificative a prețului petrolului sunt directe și rapide. Economiile dependente de importuri energetice sunt cele mai expuse la șocuri de preț.

Principalele riscuri includ:

creșterea inflației prin scumpirea energiei și transportului

presiune asupra industriei și a costurilor de producție

încetinirea creșterii economice în sectoarele energointensive

efecte în lanț asupra prețurilor bunurilor de consum

Aceste dinamici pot amplifica dezechilibrele economice existente, în special în statele cu dependență ridicată de importurile energetice.

Evoluția prețului petrolului în perioada 2026–2027 depinde în mod critic de stabilitatea geopolitică globală. Divergența dintre scenariile optimiste și cele de risc ridicat confirmă faptul că piața energetică se află într-o fază de reconfigurare.

În acest context, petrolul își reafirmă rolul de activ strategic global, iar impactul său continuă să se transmită direct în economie, inflație și costul vieții.