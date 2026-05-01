Piața carburanților din România traversează o perioadă de turbulențe, marcată inclusiv de episoade recente în care mai multe stații de alimentare au rămas fără stocuri de benzină și motorină. În acest context, reprezentanții OMV Petrom au oferit clarificări, explicând că este vorba despre situații punctuale, cauzate de o creștere masivă a cererii.

În urma informațiilor apărute în spațiul public și a imaginilor postate de șoferi din diverse județe, care surprindeau pompe indisponibile, reprezentanții OMV Petrom au precizat că în anumite unități pot apărea, într-adevăr, momente de indisponibilitate a produselor.

Aceștia au subliniat însă că astfel de situații sunt izolate și de scurtă durată, dând asigurări că stațiile vizate sunt realimentate în cel mai scurt timp posibil pentru a relua vânzările.

Potrivit companiei, prețurile practicate în prezent reflectă o strategie de limitare a adaosurilor comerciale, atât în zona de distribuție, cât și în cea de rafinare, beneficiind de avantajele unui model de business integrat.

Această abordare a făcut ca prețurile de la pompele OMV Petrom să devină extrem de atractive pentru consumatori, fapt care a generat o creștere accelerată și neașteptată a cererii.

Grupul, care gestionează aproximativ 780 de benzinării în România și în țările vecine sub cele două branduri, se confruntă astfel cu un flux masiv de clienți care profită de diferențele de preț față de restul pieței.

„În unele staţii pot apărea temporar situaţii de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale şi de scurtă durată, staţiile fiind realimentate rapid. Preţurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuţie, cât şi în activitatea de rafinare, precum şi avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluţie a generat o creştere accelerată a cererii”, au transmis reprezentanții OMV Petrom pentru Agerpres.

Bogdan Ivan, până de curând ministru al Energiei, transmitea recent șoferilor din România că nu vor fi probleme cu carburanții la nivel național, cel puțin cu benzina.

Țara noastră produce de două ori mai multă benzină decât consumă, iar restul este vândută în afara țării.

„În mod normal n-ar trebui să fie probleme, pentru că astăzi România produce 3,2 milioane de tone de benzină și consumă aproximativ 1,6 – deci jumătate din cât producem consumăm, restul o vindem în afara țării”, spunea, în urmă cu câteva zile, Bogdan Ivan.

La rândul său, Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, dă asigurări că nu există o criză de motorină în România.

„Am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Am avut mai multe discuții cu furnizorii de motorină, făcând apel la ei să asigure logistică și livrare de motorină la stații pentru a nu ajunge în situația în care fermierul nu are unde să alimenteze. Înțeleg că prețurile care variază pot genera comportamente, iar unii consumatori să alimenteze mult mai mult când vâd că prețul este un pic mai mic”, a afirmat demnitarul.

Iar Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor Particulari, a explicat că unele stații de alimentare pur și simplu nu au o capacitate de stocare suficientă, de unde și lipsa temporară a carburanților în cazul acestora.

„Nu toate stațiile de benzină au pentru stocarea produsului capacități îndeajuns de mari, mai ales că a fost o ieftinire de câțiva bănuți cetățenii și-au făcut aprovizionare. Acolo unde sunt posibilități de depozitare mici, marfa s-a terminat”, a afirmat Ion Tache pentru TVR.

Pe de altă parte, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a publicat o analiză care indică o perspectivă îngrijorătoare pentru buzunarele șoferilor. Specialistul a atras atenția că prețul motorinei ar putea avansa considerabil în perioada următoare, atingând praguri cuprinse între 9,4 și 9,6 lei pe litru.

Această evoluție este pusă pe seama tensiunilor de pe piața internațională, unde barilul de țiței Brent se menține la cotații ridicate, în jurul valorii de 110 dolari, fiind împins în sus mai degrabă de incertitudine și frică decât de o creștere economică reală.

Dumitru Chisăliță a explicat că vacanța de 1 mai ar putea aduce nu doar scumpiri, ci și o penurie locală, îndemnându-i pe cei care pleacă la drum să fie extrem de vigilenți. În opinia sa, piața nu mai funcționează într-un regim de echilibru, ci este dominată de nervozitate, un factor care se traduce direct în costuri mai mari.

„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, afirmă Dumitru Chisăliță.

Situația din teren nu este descrisă ca o criză clasică de aprovizionare la nivel național, ci mai degrabă ca o disfuncționalitate logistică. Președintele AEI a menționat că, săptămâna trecută, circa 60 de stații din rețeaua Petrom au rămas temporar fără motorină standard.

Motivul principal a fost migrarea masivă a clienților către aceste stații, datorită prețurilor semnificativ mai mici decât la concurență. În momentul în care stocurile locale se epuizează rapid, cisternele nu pot asigura o reaprovizionare instantanee, ceea ce creează blocaje temporare.

Specialistul a subliniat că panica operațională este alimentată și de așa-numitul „efect de turmă”. Conform explicațiilor sale, este suficient ca un singur șofer să observe o pompă închisă și să posteze o fotografie pe rețelele sociale pentru ca alți utilizatori să se grăbească să facă plinul preventiv.

„Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne ‘fără motorină’. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un şofer vede pompa închisă, postează poza, alţii fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operaţională. Într-o piaţă normală, asta se reglează prin preţ. Într-o piaţă tensionată, cu plafonări, restricţii şi frică, reglajul devine brutal, nu mai creşte doar preţul, dispare produsul din unele staţii”, a adăugat Dumitru Chisăliță.