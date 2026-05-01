Astfel, facilitatea va fi acordată exclusiv unei singure categorii de autovehicule, iar șoferii care beneficiau până acum de acest avantaj îl vor pierde, potrivit deciziei Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Potrivit deciziei adoptate la începutul lunii aprilie, utilizarea gratuită a parcajelor publice de utilitate generală va fi permisă, până la data de 31 decembrie 2027, doar autovehiculelor electrice înmatriculate în București. Începând de vineri, posesorii de mașini hibride nu vor mai beneficia de această facilitate.

Măsura se aplică începând cu data de 1 mai, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii. Pentru a putea beneficia de gratuitate, proprietarii de vehicule electrice trebuie să își înregistreze autovehiculul în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice. Înregistrarea se face la cerere și este valabilă pe întreaga durată de aplicare a hotărârii.

Operatorul delegat are obligația de a analiza și soluționa cererile depuse în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă.

Conform raportului de specialitate, gratuitatea pentru vehiculele electrice și hibride a fost introdusă inițial ca o măsură temporară menită să încurajeze mobilitatea sustenabilă. Între timp, însă, numărul autovehiculelor înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de acest avantaj a depășit totalul locurilor de parcare cu plată administrate de compania Parking, ceea ce a impus modificarea regulilor.

Tot începând de vineri, o altă categorie pierde facilități. Jurnaliștii nu vor mai avea acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nici la parcările publice. Această schimbare vine ca urmare a abrogării Hotărârii 305/2016, conform noului act normativ adoptat de Consiliul General al Municipiului București în luna precedentă.

Noile reguli marchează o restrângere a beneficiilor acordate până acum mai multor categorii, autoritățile mizând pe o gestionare mai eficientă a locurilor de parcare și pe direcționarea facilităților către un segment mai restrâns de utilizatori.

Noile prevederi aduc o schimbare semnificativă și pentru șoferii care doresc să beneficieze de gratuitate, în sensul că simpla deținere a unui autovehicul electric nu este suficientă. Aceștia trebuie să depună o cerere și să își înregistreze mașina în sistemul operatorului care administrează parcările publice, condiție obligatorie pentru a putea utiliza gratuit locurile disponibile. Procedura se aplică pe toată perioada de valabilitate a măsurii, până la finalul anului 2027.

Schimbările vin într-un moment în care presiunea asupra locurilor de parcare din București este tot mai mare, iar autoritățile încearcă să prioritizeze utilizarea acestora.