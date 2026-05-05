Turcia atrage atenția că această criză energetică globală riscă să se prelungească, în condițiile în care tensiunile geopolitice continuă să afecteze lanțurile de aprovizionare. Ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, a explicat că impactul conflictului din Iran generează incertitudini majore atât în privința prețurilor, cât și a fluxurilor de energie.

Oficialul a precizat că, în acest moment, Turcia nu se confruntă cu probleme de aprovizionare, însă evoluțiile din regiune ridică semne de întrebare serioase. Situația din Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru transportul petrolului, este atent monitorizată, în timp ce decizia Emiratelor Arabe Unite de a se retrage din OPEC amplifică volatilitatea.

Decizia a fost adoptată după o reuniune virtuală a statelor membre relevante – Algeria, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman, Rusia și Arabia Saudită – care au analizat evoluțiile pieței globale și impactul conflictelor asupra cererii și ofertei.

Surse din cadrul organizației au subliniat că măsura are un rol mai degrabă simbolic, semnalând continuitatea strategiei „business as usual”, în pofida retragerii Emiratelor Arabe Unite și a presiunilor geopolitice.

Arabia Saudită, principalul producător din grup, își va crește cota la 10,291 milioane de barili pe zi în iunie, mult peste nivelul raportat anterior, de 7,76 milioane de barili pe zi în martie. În prezent, OPEC+ numără 21 de membri, însă deciziile cheie sunt concentrate în jurul unui nucleu restrâns de state.

În paralel cu avertismentele venite din Turcia, piața europeană traversează un fenomen aparent paradoxal: scăderea prețurilor la electricitate sub zero. Deși la prima vedere această evoluție pare favorabilă consumatorilor, realitatea indică probleme structurale majore.

Creșterea accelerată a producției de energie solară și eoliană a generat un surplus semnificativ de electricitate, care depășește cererea în anumite intervale. Potrivit datelor analizate de Montel, Peninsula Iberică a înregistrat un record al prețurilor negative în primul trimestru din 2026.

Spania a raportat 397 de ore cu prețuri sub zero între ianuarie și martie, comparativ cu doar 48 de ore în aceeași perioadă din 2025. Portugalia a înregistrat, la rândul său, 222 de ore în același interval.

Analizele realizate pe baza datelor Epex Spot arată că fenomenul s-a extins și în alte state europene. În Franța, numărul orelor cu prețuri negative aproape s-a dublat, iar Germania a consemnat o creștere de 50%.

Cele mai pronunțate episoade au avut loc în aprilie, când producția solară a crescut pe fondul zilelor mai lungi, iar condițiile meteorologice favorabile au stimulat energia eoliană. Această combinație a dus la o ofertă mult peste nivelul cererii.

Datele furnizate de AleaSoft Energy Forecasting indică faptul că Germania a atins un preț mediu zilnic de -16,34 euro/MWh pe 5 aprilie, în timp ce Franța a înregistrat -3,56 euro/MWh, iar Belgia s-a situat aproape de zero.

Prețurile negative apar atunci când producția de energie depășește semnificativ consumul, iar producătorii preferă să plătească pentru a livra energia în loc să oprească instalațiile. Acest comportament este determinat de costurile ridicate asociate opririi și repornirii centralelor.

În contextul pieței „ziua următoare”, producătorii licitează cantitățile și prețurile, iar în anumite condiții ajung să accepte valori negative pentru a evita pierderi mai mari. Subvențiile existente și constrângerile tehnice contribuie la această dinamică.

Un exemplu relevant este cel al Marii Britanii, care a pierdut aproximativ 1,47 miliarde de lire sterline anul trecut, după ce a fost nevoită să oprească turbine eoliene și să compenseze producția prin centrale pe gaz.

Problema este amplificată de infrastructura energetică învechită a Europei, proiectată pentru centrale centralizate și nu pentru producția descentralizată specifică surselor regenerabile. Astfel, energia produsă în zone izolate nu poate fi transportată eficient către marile centre de consum.

Deși investițiile în rețele au crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 70 de miliarde de euro anual, experții avertizează că nivelul actual rămâne insuficient pentru a susține tranziția energetică.

Pentru a limita efectele acestor dezechilibre, Europa analizează mai multe soluții structurale. Una dintre direcții vizează modernizarea rețelelor de transport și distribuție, astfel încât energia regenerabilă să poată fi utilizată eficient.

Un raport recent al Ember indică faptul că peste 120 GW de capacitate regenerabilă planificată este în pericol din cauza limitărilor infrastructurii. Această situație afectează inclusiv aproximativ 1,5 milioane de gospodării care utilizează panouri fotovoltaice.

O altă abordare propusă este stimularea consumului prin tarife reduse sau chiar gratuite în anumite intervale, măsură deja analizată în Marea Britanie pentru a echilibra cererea și oferta.

În același timp, dezvoltarea sistemelor de stocare în baterii devine o prioritate strategică. Uniunea Europeană a instalat anul trecut capacități noi de 27,1 GWh, marcând al 12-lea an consecutiv de creștere.

Cu toate acestea, conform raportului Solar Power Europe din 2026, nivelul actual – aproximativ 77 GWh – este departe de necesarul estimat. Pentru atingerea obiectivelor din 2030, capacitatea trebuie să ajungă la 750 GWh.

Germania și Italia domină piața, în timp ce Bulgaria a înregistrat cea mai rapidă creștere, urmată de Olanda și Spania, semnalând o accelerare a investițiilor în stocare.

Tabel de sinteză – evoluții cheie ale crizei energetice (EEAT):