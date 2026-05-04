Turcia, pilon esențial pentru economia României. Președintele României, Nicuşor Dan, a reconfirmat importanța strategică a relațiilor economice și diplomatice ale țării în cadrul participării sale la summitul Comunitatea Politică Europeană desfășurat la Erevan, Armenia. Într-un context geopolitic dinamic, discuțiile purtate de liderul de la București evidențiază direcțiile-cheie ale politicii externe românești: consolidarea parteneriatelor economice și întărirea cooperării internaționale.

În cadrul unei întâlniri oficiale cu vicepreședintele Turciei, Cevdet Yılmaz, președintele Nicușor Dan a subliniat rolul major pe care Turcia îl joacă în economia României. Potrivit acestuia, statul turc rămâne cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene.

Dialogul bilateral s-a concentrat pe dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, cu accent pe extinderea cooperării economice, creșterea schimburilor comerciale și identificarea unor noi oportunități de investiții. Relațiile româno-turce sunt considerate stabile și în continuă dezvoltare, susținute de interese economice comune și de poziționarea geostrategică a celor două state.

Pe lângă componenta economică, agenda diplomatică a inclus și o întrevedere cu Albert al II-lea. Discuțiile au vizat întărirea cooperării multilaterale și susținerea unei ordini internaționale bazate pe reguli.

Președintele României a evidențiat faptul că atât România, cât și Monaco împărtășesc obiective comune privind securitatea și stabilitatea Europei, precum și necesitatea unui climat de cooperare între statele europene.

„România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur”.

Participarea României la summit nu s-a limitat la întâlniri bilaterale. Nicuşor Dan a co-prezidat, alături de Jakov Milatović, o dezbatere dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii amenințărilor hibride.

Această temă devine din ce în ce mai relevantă în contextul actual, marcat de provocări complexe precum dezinformarea, atacurile cibernetice și presiunile geopolitice. Implicarea activă a României în aceste discuții reflectă poziționarea sa ca actor responsabil în arhitectura de securitate europeană.

Prin participarea la summitul de la Erevan, România transmite un semnal clar privind angajamentul său față de dezvoltarea relațiilor economice strategice și consolidarea cooperării internaționale. Relația cu Turcia, dialogul cu parteneri europeni și implicarea în teme de securitate globală demonstrează o abordare coerentă și orientată spre rezultate în politica externă.

Această dinamică confirmă faptul că România își extinde influența diplomatică și economică, într-un moment în care stabilitatea și colaborarea internațională sunt mai importante ca oricând.

At the #EPC Summit in Yerevan I had a very good meeting with the Vice-President of the Republic of Türkiye, Cevdet Yılmaz. We had a fruitful exchange about our excellent bilateral relations and our Strategic Partnership. Türkiye is Romania’s most important trading partner outside… pic.twitter.com/6pcCDby3Nh — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 4, 2026

Cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene are loc la Erevan, Armenia, într-un context marcat de schimbări geopolitice accelerate. Sub tema „Clădim viitorul: unitate și stabilitate în Europa”, evenimentul reunește lideri europeni și parteneri internaționali pentru a defini direcțiile de cooperare politică, economică și de securitate pe termen mediu și lung, arată Consiliul European.

Agenda discuțiilor reflectă prioritățile actuale ale continentului european, cu accent pe:

consolidarea rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride

creșterea conectivității regionale și a infrastructurii strategice

întărirea securității economice și energetice

coordonarea răspunsurilor comune la provocările geopolitice

Summitul este coprezidat de António Costa și Nikol Pașinian, evidențiind rolul central al cooperării instituționale europene și al statelor partenere.

Un element important este organizarea reuniunii înaintea summit-ului bilateral UE–Armenia, ceea ce subliniază aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Armenia.

Evenimentul reunește 48 de șefi de stat și de guvern din Europa și din țările partenere. Lista include:

cele 27 de state membre ale Uniunii Europene

state din Balcanii de Vest și Europa de Est

țări din Spațiul Economic European și parteneri strategici

Un moment de referință pentru această ediție este participarea premierului canadian, Mark Carney, marcând pentru prima dată prezența unui stat non-european la acest format de dialog.

Data Activitate 3 mai 2026 Dineu oficial găzduit de Vahagn Haciaturian și Nikol Pașinian 4 mai 2026 Sosirea delegațiilor Ceremonia oficială de deschidere și fotografia de grup Sesiunea plenară inaugurală Prânz informal și întâlniri bilaterale Mese rotunde tematice Sesiunea plenară finală Declarații de presă

Formatul Comunitatea Politică Europeană a fost creat pentru a facilita dialogul politic între statele europene, indiferent de statutul lor față de Uniunea Europeană. Obiectivele sale includ:

promovarea cooperării politice pe teme de interes comun

consolidarea securității și stabilității regionale

susținerea dezvoltării economice și a prosperității

De la lansare, platforma a devenit un instrument relevant pentru coordonarea răspunsurilor la crizele regionale și globale.

După reuniunea din Armenia, următorul summit al Comunității Politice Europene este programat în Irlanda, în noiembrie 2026. Continuitatea acestor întâlniri indică o tendință clară: intensificarea dialogului politic european într-un cadru flexibil, adaptat noilor realități geopolitice.